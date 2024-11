YPF, Vaca Muerta y la gallina de los huevos de oro: cuánto más pueden subir sus acciones

Un año atrás teníamos de aliados a Venezuela y Cuba, ahora, tan sólo un año después, nos encontramos aliados a los Estados Unidos. ¿En cuál escenario les parece que nos va a ir mejor?

Desde la formidable victoria de Trump en las elecciones presidenciales de dicho país, los mercados financieros internacionales han tenido rotaciones muy violentas y en múltiples dimensiones. Lo particularmente interesante es que Argentina fue uno de los bloques más beneficiados, operando a contra tendencia de emergentes , tanto en bonos como en acciones.

Por primera vez en nuestra historia, nos alineamos al mundo en el sentido correcto y con política económica acorde: un déficit fiscal cero, desinflación consistente y fuerte recuperación económica ya en marcha. Probablemente, la decisión más importante de este gobierno fue alinearse temprano a Trump. El resto de las acciones se tornan irrelevantes respecto a esta de semejante impacto.

Brillante jugada y definitoria de todo un ciclo. Probablemente, dentro de unos años, la historia así lo considerará.

La última vez que YPF alcanzó los u$s 40 fue en enero de 2012: doce largos años. En nuestro país, y dentro de una muy particular actualidad internacional , están ocurriendo cosas impensadas:

Primero, sindicalistas renunciando;

Segundo, peronistas y radicales, cacareando;

Tercero, dólar en 1.000 ;

; Cuarto, YPF en u$s 40 ;

; Quinto, inflación minorista que ya corre al 2.70% mensual y bajando aceleradamente, con la mayorista al 1.20% mensual ;

que ya corre al y bajando aceleradamente, con la al ; Sexto, la economía real recuperándose de cara a 2025 muy significativamente. Los pronósticos de crecimiento para el próximo año son muy optimistas ;

recuperándose de cara a 2025 muy significativamente. Los pronósticos de crecimiento para el próximo año son ; Séptimo, un gobierno libertario fortalecido y muy bien merecido que lo tiene.

Los argentinos no somos conscientes todavía de la épica transformación que está generando un pequeño grupo de libertarios. El peronismo y el radicalismo nos acostumbraron a aceptar a la derrota como escenario inevitable, al ritmo de un tango repetido: "condenados al fracaso".

Los libertarios, por el contrario, están definiendo al éxito como escenario alcanzable por primera vez desde 1945. Los argentinos se van avivando a velocidad: mucho de lo que nos decían "NO se puede hacer", efectivamente hoy piensas que "SI se puede hacer".

"NO" o "SI", blanco o negro, verdad o chamullo. Una parte mayoritaria del país se está avivando y eso es muy mala noticia para la política tradicional, que, del fracaso entero de toda una nación, encontró la fórmula perfecta para su pequeñísimo éxito propio.

En 2025 se termina la recesión y esto ocurre con franco descenso de la inflación y todo converge al punto de estar muy cerca de liberar el cepo. Excelente gestión económica de este equipo. Maravilloso.

El "as bajo la manga" de Milei está en Vaca Muerta

Vaca Muerta es el "as bajo la manga" de toda la estrategia económica libertaria. En este contexto, mucho se habló recientemente respecto al potencial de YPF y resulta útil, por lo tanto, analizar la cotización actual del papel respecto a su historia. Para ello, seleccioné dos episodios relevantes:

El máximo de YPF en la era Mauricio ocurrido en 2018. El máximo histórico de YPF ocurrido en 2005.

El sector energético argentino está explotando, creo que no somos conscientes todavía de la magnitud del movimiento. Ojalá que, en esta ocasión, se nos alineen los planetas y que, por una vez en nuestra historia, clavemos un gol de media cancha que beneficie al país entero.

El desarrollo de Vaca Muerta es la llave perfecta para desterrar toda la pobreza que peronistas y radicales generaron sistemáticamente en este último siglo. Los grandes responsables de este cambio de rumbo son la mayoría de los jóvenes argentinos que bancan a los libertarios y para quienes el peronismo y el radicalismo no significan absolutamente nada.

Era Mauricio 2018

El máximo que alcanza YPF por entonces es de u$s 26 en 2018. Si se ajusta por inflación dicho precio, llegamos a un valor actual de u$s 32. Por entonces, el petróleo cotizaba en u$s 64. Si se ajusta por inflación dicho precio, llegamos a un valor actual de u$s 80 para el petróleo. Al cierre del viernes, YPF cotizaba en u$s 40.

Conclusión 1: YPF está 25% más cara que en el máximo de la era Mauricio.

Conclusión 2: el petróleo está un 11% más barato que por entonces.

También es muy relevante tener en cuenta que en la era Mauricio, Vaca Muerta significaba solo un rumor, cuando hoy en día es una rotunda realidad y en permanente crecimiento explosivo. La YPF de hoy es muy superior a la YPF de Macri.

Máximo histórico en 2015

El máximo histórico de YPF se alcanza en 2005, a un nivel de u$s 69. Si se ajusta por inflación dicho precio, llegamos a un valor actual de u$s 102 . Por entonces, el petróleo cotizaba en u$s 66. Si se ajusta por inflación dicho precio, llegamos a un valor actual de u$s 98 para el petróleo. Al cierre del viernes, YPF cotizaba en u$s 40.

Conclusión 1 : YPF está 61% más barata respecto a su máximo histórico ajustado por inflación . Si YPF subiese de los u$s 40 actuales a los u$s 102, esto significaría un retorno potencial de 155% .

: . Si YPF subiese de los u$s 40 actuales a los u$s 102, esto significaría un . Conclusión 2: el petróleo está 28% más barato que por entonces.

También es muy relevante tener en cuenta que en el 2005 Vaca Muerta no estaba en el radar de nadie, cuando hoy en día es una rotunda realidad y en permanente crecimiento explosivo. La YPF de hoy es muy superior a la YPF de su máximo histórico.

El panorama político de cara a las elecciones 2025

Estamos muy cerca de las elecciones de mitad de término y pareciera que el gobierno va a enfrentarlas con una inflación resuelta y con una economía rebotando muy fuertemente en 2025.

Es altamente probable que Argentina esté superando un siglo socialista de hacer lo mismo y los artífices de esta realidad son la mayoría de los jóvenes argentinos insensibles a Evita y Perón, que vieron a sus padres y abuelos dedicar una vida entera de trabajo a cambio de una jubilación miserable.

Si el peronismo y radicalismo no mutan rápidamente a otra cosa muy lejos de su versión tradicional, enfrentan rápida extinción por primera vez en toda su historia. Si esta combinación de eventos ocurre, y es muy probable que así sea, tendremos libertarios por largo tiempo.

Al fin embocamos una. Recontra bien hecho libertarios, San Martín los está aplaudiendo desde los Andes.