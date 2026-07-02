El concepto de riesgo país es uno de los términos más recurrentes en la agenda de economía y finanzas en Argentina. Para el ahorrista que empieza a dar sus primeros pasos en el mercado de capitales, o para quien busca optimizar sus decisiones de inversión, comprender el significado técnico de este indicador es clave.

Más allá de su presencia en las noticias, el riesgo país funciona como un termómetro financiero que influye directamente en la valuación de los activos de renta fija (bonos) y en el costo del financiamiento.

Te contamos en detalle, desde la teoría financiera, cómo se construye este índice, qué relación matemática y económica mantiene con los bonos soberanos y cómo utilizarlo correctamente como una herramienta de análisis sin caer en interpretaciones aisladas.

Qué es el riesgo país desde la teoría financiera

En la literatura económica, el riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un Estado soberano incumpla sus obligaciones financieras (pago de intereses o capital de su deuda), un fenómeno técnicamente denominado default o cesación de pagos.

¿Cómo se calcula el riesgo país?

El indicador mide el spread o diferencial de tasa de interés. La metodología más extendida a nivel global es la desarrollada por la firma de servicios financieros J.P. Morgan a través del índice EMBI (Emergencia Markets Bond Index).

Para obtener este valor, se compara el rendimiento (tasa de retorno) de los bonos en dólares emitidos por un país emergente con el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que poseen plazos de vencimiento similares.

El activo de referencia: Los bonos de EE. UU. se consideran teóricamente “libres de riesgo” ( risk-free assets ) debido a la capacidad de su emisor para respaldar sus compromisos.

La unidad de medida: El diferencial resultante se expresa en puntos básicos. Cada 100 puntos básicos equivalen a 1% de tasa de interés anual por encima del rendimiento del Tesoro estadounidense.

Si los bonos de Estados Unidos rinden un 4% anual y los bonos de un país determinado rinden un 14% anual para el mismo plazo, la diferencia es de 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, el riesgo país de esa nación será de 1000 puntos básicos.

Factores que influyen en su evolución

La teoría financiera señala que el riesgo país fluctúa en función de variables internas y externas que alteran la percepción de la capacidad o voluntad de pago de un Estado:

Sostenibilidad fiscal y macroeconómica: El nivel de déficit fiscal, la evolución de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y la consistencia de la balanza comercial.

Disponibilidad de reservas: El volumen de divisas en el Banco Central para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera.

Contexto internacional: Cambios en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (un alza suele encarecer el crédito para países emergentes) o variaciones en los precios internacionales de las materias primas que el país exporta.

Estabilidad institucional: La predictibilidad de las reglas de juego legales y económicas de mediano y largo plazo.

Cómo funcionan los bonos soberanos

Para entender la dinámica del riesgo país, primero es necesario precisar qué es y cómo opera un bono soberano. Un bono es un instrumento de deuda, un contrato mediante el cual un inversor le presta dinero a un emisor (en este caso, el Estado nacional) a cambio de la promesa de recibir un flujo futuro de fondos.

El rendimiento de un inversor se compone de dos vías principales:

El cobro de cupones: El pago periódico de intereses y la devolución del capital original (amortización) de acuerdo con el cronograma establecido en las condiciones de emisión del bono. La ganancia o pérdida de capital: La diferencia entre el precio al que se compra el bono en el mercado secundario y el precio al que se vende (o su valor de redención).

La relación inversa entre precio y tasa (Yield)

En el mercado financiero, los bonos cotizan diariamente. Existe una relación matemática e inversa entre el precio de mercado de un bono y su tasa de rendimiento o Yield (específicamente la Tasa Interna de Retorno o TIR).

Cuando un inversor compra un bono a un precio más bajo que su valor nominal, la tasa de rendimiento implícita que obtendrá si el Estado paga la deuda se eleva .

Por el contrario, si los inversores compran el bono a precios más altos, la tasa de rendimiento disminuye. El riesgo percibido por el mercado es el factor que determina cuánto están dispuestos a pagar los inversores por ese flujo de fondos futuro.

La relación financiera entre el riesgo país y los bonos argentinos

El riesgo país de la Argentina no determina el precio de los bonos locales. De hecho, matemáticamente, ocurre exactamente al revés. El índice de J.P. Morgan se calcula a partir de los precios de cierre diarios de los bonos soberanos argentinos en el mercado secundario.

Por qué cuando caen los precios de los bonos sube el riesgo país

Si los inversores perciben una mayor incertidumbre económica, deciden vender sus bonos argentinos. Al haber más oferta que demanda, el precio de los bonos cae.

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Como consecuencia de la relación matemática inversa, la tasa de rendimiento (TIR) de esos bonos sube. Al estirarse la brecha respecto a la tasa de los bonos de EE. UU., el riesgo país aumenta.

Por qué cuando suben los precios de los bonos baja el riesgo país

Si el mercado percibe una mejora en las condiciones financieras o una reducción de la incertidumbre, aumenta la demanda de bonos argentinos, elevando sus precios. Al subir el precio, la tasa de rendimiento de los títulos se comprime (baja). Como la brecha con la tasa de referencia estadounidense se reduce, el riesgo país disminuye.

Es clave poder ver que se trata de una relación financiera derivada de la valuación de activos y no de una causalidad directa: el índice refleja matemáticamente el comportamiento de compra y venta de los operadores en el mercado global de bonos.

Cinco conceptos clave para entender la relación entre riesgo país y bonos argentinos

1. Spread sobre la tasa de referencia

El riesgo país mide la sobretasa que un Estado debería convalidar en el mercado financiero internacional para emitir nueva deuda en comparación con los Estados Unidos.

2. Relación precio-tasa inversa

El movimiento del riesgo país es el reflejo inverso de la cotización de los bonos soberanos: si el bono se abarata, el riesgo país sube; si el bono se encarece, el riesgo país baja.

3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es el rendimiento anual estimado que ofrece el bono a los precios de mercado actuales, bajo el supuesto de que el emisor cumplirá con el pago de todos los cupones en tiempo y forma.

4. Mercado secundario

Circuito financiero donde los inversores compran y venden libremente los bonos ya emitidos. Las fluctuaciones diarias en este mercado determinan el nivel de riesgo país.

5. Incorporación de expectativas

Los precios de los bonos incorporan de forma inmediata las expectativas de los analistas sobre la evolución de las reservas, la política fiscal y la capacidad de pago del país.

Principales utilidades y limitaciones del indicador

Para un pequeño ahorrista o analista financiero, el riesgo país ofrece utilidades concretas:

Indicador de percepción crediticia

Sintetiza de manera rápida el consenso del mercado global sobre la solvencia y la probabilidad de cumplimiento de un país.

Costo de financiamiento corporativo

Funciona como un piso de tasa para el sector privado. Por lo general, las empresas de un país no pueden financiarse en el exterior a una tasa menor que la que paga el propio Estado (regla conocida como sovereign ceiling). Un riesgo país elevado encarece el crédito para que las compañías locales realicen inversiones productivas.

Referencia para la tasa de descuento

Se utiliza en la formulación de proyectos y valuación de empresas para calcular el costo de capital exigido a los activos locales.

Limitaciones del indicador

El riesgo país no debe analizarse de forma aislada por las siguientes razones:

Volatilidad del mercado

A veces responde a movimientos especulativos de corto plazo o a flujos de capital globales (por ejemplo, salidas generales de fondos de mercados emergentes) y no estrictamente a la realidad interna del país.

Liquidez

Si los bonos subyacentes con los que se calcula el índice tienen poco volumen de operación, los precios pueden verse distorsionados por pocas transacciones, alterando artificialmente el indicador.

Diferencias esenciales entre tipos de riesgos financieros

Antes de tomar decisiones de inversión, es preciso aislar el riesgo país de otras variables que afectan a los activos financieros:

Tipo de riesgo Definición y alcance Riesgo país Mide específicamente la probabilidad de default de un Estado soberano respecto a sus compromisos de deuda externa. Riesgo de crédito Es la posibilidad de que cualquier emisor (un Estado, una provincia o una empresa privada) no cumpla con sus obligaciones de pago. El riesgo país es una forma específica de riesgo de crédito aplicado al soberano. Riesgo de mercado La probabilidad de variaciones en los precios de los activos debido a movimientos generales de la oferta y la demanda, tasas de interés globales o factores macroeconómicos, sin que cambie la solvencia del emisor. Riesgo cambiario El impacto negativo potencial provocado por las fluctuaciones en las cotizaciones de las distintas monedas (por ejemplo, la devaluación del peso frente al dólar), afectando el poder de compra real del rendimiento de la inversión.

Glosario financiero: los términos que no podés perder de vista

Amortización

Proceso de devolución del capital original prestado en un bono, el cual puede realizarse en un solo pago al vencimiento o en cuotas periódicas.

Bono Soberano

Título de deuda emitido por el gobierno de un Estado nacional para financiar sus actividades o refinanciar obligaciones previas.

Cupón

Interés periódico que paga el emisor de un bono a sus tenedores, calculado como un porcentaje sobre el valor nominal del activo.

Default (Cesación de pagos)

Incumplimiento formal de las condiciones del contrato de un bono, ya sea por el impago de intereses o capital, o por la postergación unilateral de las fechas estipuladas.

Mercado Secundario

Mercado financiero donde se negocian activos ya emitidos previamente en el mercado primario. Permite a los inversores dotar de liquidez a sus tenencias vendiéndolas a otros participantes.

Spread

Diferencia o diferencial entre dos tasas de interés o precios de activos financieros.

Tené en cuenta que la lectura correcta sobre el riesgo país permite identificar el nivel de incertidumbre que el mercado global asigna a las obligaciones financieras de un Estado y prever el costo del crédito para la economía en su conjunto.

Sin embargo, su utilidad óptima se alcanza cuando se lo integra dentro de un marco de análisis más amplio que contemple los indicadores fiscales, cambiarios y de mercado correspondientes. En la gestión de carteras de inversión, la diversificación y la comprensión de los mecanismos financieros detrás de cada tasa resultan indispensables para mitigar los factores de riesgo asociados a la renta fija.