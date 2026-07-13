La tecnología y la innovación continúan ganando terreno entre los activos financieros más valiosos del mundo. El crecimiento de la inteligencia artificial, el desarrollo de los semiconductores y el avance de las grandes empresas tecnológicas impulsaron un cambio en la composición de los activos con mayor valor a nivel global. Así lo refleja un ranking elaborado por Folionet, que ordena los principales activos según su capitalización de mercado. Aunque el oro conserva el liderazgo como principal reserva de valor, las compañías vinculadas a la tecnología ocupan la mayor parte de los primeros puestos. De acuerdo con Folionet, estos son los diez activos financieros con mayor capitalización de mercado: A pesar del fuerte crecimiento de las empresas tecnológicas, el oro continúa ocupando el primer puesto con una capitalización cercana a los u$s 28.900 billones, muy por encima del resto de los activos. Una de las formas más utilizadas por los inversores para obtener exposición al metal es el ETF SPDR Gold Shares (GLD), un fondo cotizado que replica el comportamiento del precio del oro físico. Cada participación representa una fracción del valor de una onza de oro, por lo que permite invertir en este activo sin necesidad de comprar ni almacenar lingotes. Lanzado en 2004, el GLD se convirtió en uno de los ETF más grandes y líquidos del mundo y suele ser elegido por quienes buscan proteger su cartera frente a la inflación, las crisis económicas o los períodos de mayor incertidumbre financiera. Entre sus principales ventajas se destacan la exposición directa al precio del oro, su elevada liquidez y la posibilidad de diversificar una cartera. Sin embargo, también presenta riesgos, como la volatilidad del metal, los costos de administración del fondo y, para los inversores argentinos, la exposición al tipo de cambio.