En esta noticia El análisis de Ades sobre el dólar y la postura de Milei

La figura de Alberto Ades cobró relevancia en los últimos días luego de que Javier Milei lo invitara a exponer en una reunión de Gabinete, un gesto que desató versiones sobre una incorporación al ministerio de Economía.

Ante la ola de especulaciones que lo situaban como posible sucesor de Luis Caputo ,, el economista volvió a descartar esa posibilidad. “Nada que ver”, aseguró sobre estas conjeturas en una entrevista por Radio Mitre.

La participación del especialista en dicho encuentro se gestó tras un desayuno que mantuvo con el Presidente , donde le dio detalles de una exposición que dictó en la UBA sobre la inserción argentina en tendencias globales.

Después de ese primer encuentro informal, el mandatario lo invitó a la reunión de Gabinete para compartir esos conceptos con el equipo de ministros. “Eso es lo que presenté. No había nada sobre el plan económico”, resaltó Ades.

Asimismo, el economista aclaró que se comunicó con Caputo para desmentirle cualquier aspiración a un cargo de la Jefatura de Hacienda. “Incluso hablé con él para pedirle disculpas cuando no vino (a la reunión de Gabinete), le dije ‘mirá, Toto, te quería avisar que estuve acá, si metí la pata, me disculpo de antemano´”, dijo.

El análisis de Ades sobre el dólar y la postura de Milei

En otro tramo de la charla, Ades abordó el debate por el atraso cambiario y planteó que un tipo de cambio “un poco más alto podría ayudar” a los sectores locales que compiten directamente con las importaciones. Asimismo, sostuvo que un ajuste cambiario beneficiaría a la construcción y al turismo, actividades claves para la recuperación.

No obstante, el analista reconoció la complejidad de lograr una depreciación del tipo de cambio real en un contexto con sectores exportadores de gran desempeño. “En una economía con sectores que tienen una performance increíble, como minería, energía, agro (...) O sea, te están trayendo muchos dólares. En ese contexto, ¿cómo deprecias?“, precisó.

Al ser consultado sobre la postura oficial, Ades señaló: " La visión de ellos es que el dólar está bien acá, que el nivel de $ 1.500/$ 1.550 es un nivel adecuado". Puntualmente, explicó que en el gabinete evalúan métricas de salarios en dólares comparados con otros países de la región para respaldar esa postura.

“Dicen: ‘En la Argentina en términos de salarios en dólares no está cara’. Creo que compran ese argumento y están cómodos con ese nivel”, subrayó.

Ades contó incluso que Milei le fundamentó su postura oficial sobre el tipo de cambio y le subrayó que no le parece necesario un tipo de cambio más alto, interpelando la inviabilidad técnica de forzarlo.

En ese sentido, reveló la respuesta del Presidente ante la discusión sobre la cotización del dólar. “(Milei) me dijo: ´Pero Alberto, si nosotros no hubiéramos comprado u$s 20.000 millones, el dólar estaría a $ 1.100. O sea, ¿cómo hacemos?´ Dijo ´no estoy de acuerdo con un tipo de cambio más alto, no me parece que sea necesario, pero aún si estuviera de acuerdo, ¿cómo lo hago?´“, completó.