A estas alturas de 2026, el experimento económico de Javier Milei transitó todas las etapas: desde el shock inicial de 2023 y 2024 hasta el actual proceso de estabilización.

La gran pregunta que recorre los pasillos de la City es si la política de desinflación, que fue la bandera central desde el día uno, logró finalmente domar a las fieras.

Según el último informe de FocusEconomics de septiembre, al que tuvo acceso El Cronista, más de 40 consultoras y entidades financieras ajustaron sus proyecciones, dejando claro que el “número Milei” todavía enfrenta resistencias.

Sin embargo, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) —fue del 1,7% en agosto— pareciera ser el viento de cola que estaba esperando el equipo económico para terminar el año al alza.

El sendero de precios: ¿El fin del estigma inflacionario?

Tras un 2025 que funcionó como base de comparación, el consenso de los analistas apunta a que la inflación promedio anual (aop) se ubicará en el 32,0% para este 2026.

Si bien el dato muestra una desaceleración contundente respecto a los picos históricos que heredó la gestión en 2023, la realidad es que el mercado nota una leve presión al alza: los pronósticos actuales son 0,4 puntos porcentuales más altos que lo que se esperaba hace solo un mes.

Consultora Inflación 2026 (%, aop) 4intelligence 32,2% ABECEB 32,5% Aldazabal 32,5% Allianz 30,0% Balanz Capital 32,8% Banco de Galicia 32,5% Banco Hipotecario 32,6% Banco Supervielle 32,6% Barclays Capital 30,0% BBVA Research 32,4% C&T Asesores 32,5% Capital Economics 33,0% Citigroup Global Mkts 30,5% Deloitte Econosignal 32,9% E2 Economia 30,5% Eco Go 32,6% Ecolatina 32,5% Econviews 32,9% EIU 32,5% EMFI 32,6% Empiria Consultores 33,0% Equilibra 32,9% FIEL 32,5% Fitch Solutions 27,4% Goldman Sachs 32,5% Invecq Consulting 33,0% LCG 32,7% MAP 32,6% Moody’s Analytics 31,6% OJF & Asociados 32,6% Oxford Economics 32,8% Pantheon Macroeconomics 32,0% Pezco Economics 26,6% Quantum Finanzas 32,2% Romano Group 32,8% S&P Global Ratings 31,8% UBS 32,9% VDC Consultora 32,5% Otros (18)** 32,0%

Para 2027, el horizonte se despeja levemente, con una proyección de 22,5%. Sin embargo, la persistencia de una inflación de dos dígitos después de casi tres años de gestión plantea interrogantes sobre la velocidad de la desinflación “a la carta” que busca el Palacio de Hacienda.

La brecha de expectativas: la cautela del mercado

El informe de FocusEconomics evidencia que, a estas alturas, ya no hay margen para errores de cálculo. El rango de proyecciones para 2026 muestra que el mercado sigue dividido:

Los optimistas: algunos economistas, como los de Pezco Economics , confían en una convergencia más rápida, situando la inflación en torno al 26,6% .

Los cautelosos: del otro lado, existen proyecciones que tocan el 34,6%, reflejando la desconfianza ante posibles ajustes en los precios regulados o la inercia de la depreciación cambiaria.

Esta dispersión es el termómetro de un mercado que ya conoce el estilo del Gobierno: mientras los analistas ven riesgos, el Ejecutivo confía en que su política monetaria seguirá siendo la única vía para “quemar los pesos” restantes.

El reporte destaca que la economía, tras un segundo trimestre de 2026 con actividad apenas creciendo al 1,6%, está bajo la lupa. El economista de Goldman Sachs, Sergio Armella , fue directo al grano: El crecimiento fue positivo en junio, pero ha sido irregular en lo que va del año".

El “número” que quiere el Gobierno parece estar cada vez más cerca, pero los analistas advierten que los últimos metros, como siempre en Argentina, serán los más complicados.