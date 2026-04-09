Las acciones apuntan a la baja luego de fuertes subas el miércoles en medio de la tregua firmada entre EEUU e Irán. El mercado ve con debilidad la tregua alcanzada entre las partes y por ello persiste la volatilidad y las dudas. Esto hace disparar el precio del petróleo más del 3% el jueves. Los principales índices bursátiles arrancan con leves bajas el jueves, mientras que el petróleo vuelve a subir. El Dow Jones baja 0,35%, mientras que el S&P500 retrocede 0,25% y el Nasdaq cae 0,15%. Lo más destacado del día es que el precio del petróleo vuelve a subir más del 3% ya que persisten dudas sobre el frágil alto el fuego anunciado por Irán y EEUU de dos semanas. A medida que haya mayores dudas sobre el fin de la guerra, vuelve a crecer la preocupación por la posible restricción del flujo de energía a través del crucial estrecho de Ormuz, por lo que el petróleo tiende a operar al alza. Los futuros del crudo Brent subieron 3,41 dólares, un 3,6%, hasta los 98,16 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense aumentó 4,74 dólares, un 5%, hasta los 99,15 dólares por barril. Ambos índices de referencia habían caído ayer por debajo de los u$s 100 por barril, registrándose en el WTI su mayor descenso desde abril de 2020, debido al optimismo de que el alto el fuego propiciaría la reapertura del estrecho. A su vez, y gracias a tal optimismo tras el anuncio de la tregua, el S&P 500 y el Nasdaq registraron el miércoles sus mayores subidas diarias en más de una semana, mientras los mercados globales celebraban el alto el fuego de dos semanas, y el Dow Jones registró su mayor subida en un año. Sin embargo, Israel bombardeó más objetivos en Líbano el jueves, poniendo aún más en peligro el alto el fuego después de que sus mayores ataques en la guerra contra su vecino causaran la muerte de más de 250 personas y amenazaran con torpedear la tregua de Donald Trump desde el exterior. El presidente Donald Trump prometió mantener activos militares en Oriente Medio hasta que se alcanzara un acuerdo de paz con Irán y advirtió de una escalada importante si Irán no cumplía, un día después de que continuaran los combates en la región a pesar del alto el fuego del martes. Por su parte, Teherán advirtió que no habría acuerdo a menos que Israel dejara de bombardear el Líbano. Todo ello devuelve cierto grado de cautela en el mercado, con las acciones volviendo a operar a la baja y el petróleo al alza. Los analistas de Oultier remarcaron que la dinámica de las próximas semanas estará dominada por la suerte del mencionado alto el fuego. “La persistencia de desacuerdos clave sobre sus términos, especialmente en torno al control del Estrecho de Ormuz y el alcance territorial del acuerdo (Líbano), es el principal escollo en dicho sentido, detallaron. La renta fija argentina acompaña la tendencia global ya que hoy, y en línea con la baja en los mercados, la deuda vuelve a operar a la baja. En el día de ayer, los Globales llegaron a subir más del 2%, en línea con el optimismo global. A su vez, en el día de hoy, los bonos retoman las debilidades, con todos los tramos de la curva cayendo entre 0,9% y 0,15%. Tras el fuerte avance de ayer, el riesgo país cayó a 550 puntos, y la curva vuelve a rendir debajo del 10% en todos los tramos.