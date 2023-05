El método más eficaz para tener ganancias extra en Argentina y que todos deberían saber

Unas de las formas más conocidas para ganarle a la inflación en Argentina es tener ingresos en dólares. La manera más usual de hacer es a través de la compra de acciones de empresas extranjeras con pesos .

Agustín Natoli publicó en su canal de YouTube (joven inversor) una serie de recomendaciones para quienes desean invertir con moneda local y generar divisas norteamericanas .

Ganar en dólares: ¿qué es una acción en una empresa?

Joven Inversor es un reconocido YouTuber que da consejos a quienes deseen "comprar acciones en pesos que paguen dividendos en dólares y desde Argentina".

Una acción es "un pedazo de una empresa" por la cual te pagan. Cada empresa destina un porcentaje de dinero al pago de dividendos .

Ahora surge la duda. ¿en qué empresas debo invertir y cuánto gano? Para dar respuesta, Agustín Natoli recomendó las páginas wallmine y trading view.

Wallmine es una plataforma web que arroja información financiera sobre las empresas , como pueden ser cuánto paga la empresa por año, la rentabilidad por cada dividendo y el valor de las acciones.

En trading view, el inversor podrá " analizar las empresas de forma técnica y ver sus valores y rendimientos en espacios temporales definidos "

Ganar en dólares: ¿en qué empresas debo invertir?

Joven Inversor tomo como ejemplo dos empresas muy conocidas que son Telefónica y Apple. Además, explicó los beneficios y riesgos de cada una . Para comenzar, el inversor deberá tener en cuenta diferentes variables en todas las empresas como son:

Rentabilidad por dividendo : cuánto se gana por dividendo

: cuánto se gana por dividendo Los dividendos : cuánto paga la empresa por año

: cuánto paga la empresa por año Las acciones. cuánto cuesta formar parte de la empresa





Invertir en Telefónica:

Al buscar Telefónica en Wallmine, arroja que "Telefónica paga 7,14% anual en dólares y cada acción cuesta u$s 4,36". Según explicó, "por cada acción que se tenga al año, la empresa paga u$s 0,31. Es decir que por mes paga u$s 0,025".

Para poder generar u$s 200 por mes, se debe hacer la siguiente operación: " 200 multiplicado 4,36, lo cual resulta 872. Este valor debemos dividirlo entre 0,025 (lo que paga el dividendo) y da 34.880 ".

En síntesis, para obtener u$s 200 por mes con Telefónica, el inversor deberá tener 8.000 acciones en la compañía a un costo total de u$s 34.880.

"Parece números atractivos, pero ¿cuál es el problema?", se preguntó Agustín. Sucede que, al buscar la empresa en trading view, "vemos que la empresa tiene una tendencia bajista. En los últimos 10 años cayó 70% su valor en dólares ", explicó

Invertir en Apple:

Por otra parte, Joven Inversor analizó la empresa creadora del IPhone, Apple. "Paga un dividendo de u$s 0,86 por cada acción (cada una cuesta u$s 171,77). "0,86 dividido entre 12 resulta 0.0716 (lo que paga la empresa por mes)".

Ahora, el youtuber hizo la misma operación que con Telefónica para ganar u$s 200 por mes y dio los siguientes resultados. "200 multiplicado por 171,77 da 34.354. Este número luego lo dividió entre 0,716 y dio 479.805. Luego, dividido 171,77 es igual a 2.793.

"Para yo ganar u$s 200 por mes, solo con los dividendos de Apple, tengo que tener 2.793 acciones . Se debe tener casi medio millón de dólares invertido en Apple para que nos pague u$s 200 por mes".

Luego, Joven Inversor entró a trading view para ver el rendimiento de la empresa y mostró que Apple aumenta su valor años tras año . "A pesar de que pague pocos dividendos, la ganancia se genera en el rendimiento y curva de precio ".

"Si la hubieras comprado en enero, habrías tenido una rentabilidad de 31% en dólares", sumó.

Ganar en dólares: ¿qué recomienda Joven Inversor?

Joven Inversor explicó que no compra acciones en base a dividendos ya que "se necesita mucho capital para generar u$s 200 por mes en empresas de crecimiento prolongado".

"Con poco capital, no es buena idea ir detrás de los dividendos. Es mejor invertir en empresas de alto crecimiento que hagan ganar mucho dinero en términos porcentuales con su capitalización y de paso paguen buenos dividendos", reflexionó