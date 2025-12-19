En esta noticia Las dos condiciones para que el Merval pueda llegar a nuevos máximos, según esta consultora

La media sanción que obtuvo el Presupuesto en la Cámara de Diputados empujó a los activos argentinos al alza con un repunte de las acciones, mientras que los bonos tuvieron un resultado dispar .

La deuda en dólares ganó 0,5% en Wall Street , mientras que el riesgo país se ubicó en 569 puntos básicos. “Con la aprobación del presupuesto en Diputados, el Merval tuvo su mayor rally diario desde la semana post-elecciones”, indicaron desde Delphos Investment.

Mientras que el mercado de mayor retorno en la región (representado por el fondo de acciones peruanas que cotiza en la bolsa de Nueva York -EPU-) creció 1,2%, el Merval saltó un 5,9% en dólares.

Según un reciente informe de la consultora, el impulso no respondió únicamente a un contexto internacional marcado por menor aversión al riesgo mundial (risk-on), sino a factores locales.

Como motor alcista, remarcaron que el sector financiero lideró las subas con apreciaciones de entre el 8% y el 11%. Por su parte, el sector energético también mostró solidez: YPF subió un 4,5% y Vista casi un 1%, un dato relevante ya que las petroleras a nivel global operaron en retroceso. “Evidentemente, algo más que un ´risk-on´ mundial hubo", añadieron.

Sin embargo, la confirmación de que el tratamiento de la reforma laboral se postergaba para febrero sumó incertidumbre a la continuidad de la mejora del mercado, algo que se notó en los bonos: si bien el Global GD35 y del Bonar AL35 subieron 1%, tanto el Bonar AL29 y el Global GD30 cedieron 0,4% en promedio.

Según los especialistas, la capacidad del Gobierno para concretar las iniciativas legislativas es la señal concreta que esperan los inversores. “El mercado ya priceó expectativas, pero ahora falta pricear el delivery”, afirmaron.

Las dos condiciones para que el Merval pueda llegar a nuevos máximos, según esta consultora

“La rápida aprobación del Presupuesto, aunque con matices, es un gran primer paso”, destacó el informe junto con el dictamen para la reforma laboral, dos elementos que mencionaron como fundamentales para validar el rumbo económico actual.

En ese sentido, identificaron al “delivery político” como el talón de Aquiles histórico del Gobierno, en alusión a la dificultad en la falta de consensos con la oposición dialoguista y los gobernadores.

Un factor que se vio reflejado en la última votación en Diputados, cuando los radicales y algunos mandatarios provinciales rechazaron el capítulo XI del Presupuesto 2026, que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y Universidades.

Sin embargo, el informe planteó que esta debilidad puede transformarse en el principal catalizador de valor: si el Gobierno demuestra capacidad de gestión, ese “delivery político” podría gatillar un nuevo rally para la bolsa local hacia máximos históricos.

Para que esta tendencia alcista se consolide y sea sostenible, los expertos advierten que se necesitan dos factores: que el escenario mundial siga siendo colaborativo y que el Gobierno confirme la sostenibilidad de su rumbo en el tiempo.

El análisis concluye en que los fundamentos están presentes, y que el mercado parece tener el camino despejado para buscar nuevos techos si el ritmo de las reformas se mantiene y el entusiasmo internacional continúa.