El Gobierno puso en marcha una nueva fase del programa monetario. A partir del 1 de enero, las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en línea con la inflación mensual.

Además, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Sobre esto opinó el economista y el director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres, Fausto Spotorno, quien analizó el impacto de las medidas y aseguró que tienen doble efecto sobre el tipo de cambio.

Dólar: los dos cambios clave que hay con el nuevo esquema, según Spotorno

En una entrevista por TN, el analista puso la lupa sobre el esquema vigente y explicó que hasta ahora había una problema: las bandas cambiarias se movían a un ritmo muy lento (1% mensual) mientras la inflación corría mucho más rápido. Esto, puntualizó, provocaba que el precio del dólar tocara constantemente el “techo” de la banda.

“El tipo de cambio tendía a atrasarse todo el tiempo y además, estabas muy pegado al techo. Además, la regla es clara: cuando el dólar toca el techo, el Banco Central tiene que salir a vender reservas para frenarlo “, desarrolló.

Por eso, remarcó que el ajuste de las bandas de flotación al ritmo de la inflación soluciona dos cuestiones: evita la pérdida de divisas para defender el precio del dólar y además corrige el valor de la cotización para que no pierda competitividad.

Ante la discusión sobre si el dólar está “caro o barato”, el economista fue tajante: “El dólar lo sigue determinando el mercado”. Y advirtió que es un “grave error” recurrente pensar que los funcionarios pueden fijar el tipo de cambio de equilibrio .

“Cuando los Gobiernos intentan modificar eso artificialmente, terminan generando un salto inflacionario o una recesión”, subrayó al recordar experiencias fallidas de años anteriores.

“Hoy no estás en ninguna de esas dos condiciones. Me parece que es el mejor esquema que se puede resolver. Ahora, hasta que la inflación no esté eliminada del sistema, la economía va a tener una moneda inestable”, completó al respecto.