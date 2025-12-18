La Cámara de Diputados aprobó con 132 votos positivos, 97 negativos y 19 abstenciones el Presupuesto 2026 del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza inauguró el nuevo Congreso con una contundente victoria, con ayuda de los gobernadores aliados .

Para la votación en general se sumó el interbloque “Fuerza del Cambio” constituido por el PRO, la UCR, el MID, el santacruceño José Garrido y la radical Karina Banfi. También los tucumanos de Osvaldo Jaldo, del bloque Independencia; los catamarqueños de Raúl Jalil, de Elijo Catamarca; las sanjuaninas de Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo.

También los misioneros de Hugo Passalaqcua y salteños de Gustavo Sáenz, de Innovación Federal, a diputada de La Neuquinidad que responde al gobernador Rolando Figueroa. Por otra parte, Provincias Unidas se abstuvo.

El texto presentado por el Gobierno proyecta un crecimiento del 5% del PBI para el 2026, una inflación anual de 10,1%, un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del 2026 y un superávit primario de 1,2% del PBI. En base a estas estimaciones, se fija una partida para las universidades de $4,785 billones, un aumento del 8% para el área de Educación y un 17% para el área de Salud.

A su vez, se le otorgará un aumento real del 5,7% a las prestaciones sociales -jubilaciones y discapacidad-, aunque el bono extraordinario de quienes cobran el haber mínimo caerán un 13,8% real ya que se mantendrá congelado en $70.000, según la Oficina del Presupuesto del Congreso.

Artículos ubicados a la madrugada

Al cierre de esta nota todavía había final abierto por la votación en particular , ya que el artículo 75 que deroga las leyes de emergencia en Discapacidad y Universidades complicó la negociación por el capítulo XI. Se tratan de dos leyes que vetó Milei y luego el Congreso insistió con dos tercios.

Mariano Gonzalez

Como los radicales y algunos gobernadores sostienen la defensa de estos sectores, incluso los aliados se vieron conflictuados con aprobar esta derogación: alegan que pagarían el costo político en sus provincias. Es por eso que al oficialismo le convenía que la votación sea del capítulo entero y presionar con el resto de las materias que se incluyen en el XI.

La maniobra del Gobierno fue clara: la Justicia ya emitió un fallo que ordenó la “inmediata aplicación” de la de Discapacidad tras haber declarado inválido el artículo del decreto reglamentario que orquestó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, para suspender las leyes. La presión fue suficiente como para que el Gobierno proceda a sacarles la vigencia directamente.

El cerebro del equipo legislativo, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como uno de los protagonistas destacados en la estrategia, diseñaron que ese artículo se incluya en un capítulo en el cual se disponen otras materias clave para los gobernadores .

Bajar este capítulo entero tendría su costo ya que también se contempla la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre del 2026 y la actualización trimestral de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con Discapacidad que, además, garantiza que, de no ser establecidos por el Ministerio de Salud y la ANDIS, se hará por inflación .

Dentro de esas disposiciones, además, se encuentra la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías para que Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza se marginen de los beneficiados. De por sí, tanto Martín Llaryora y a Maximiliano Pullaro, que controlan Provincias Unidas, estaban dispuestos a votar en contra del capítulo entero ya que no están a favor ni del artículo 75 ni de eximirse del régimen.

En cambio, un interesado en que proceda es Chubut: por caso, el gobernador Ignacio Torres fue uno de los presentes en el pasilleo de último minuto en el Congreso.

Entre otras modificaciones que se incluyen en este apartado también se desengancha la movilidad de las asignaciones familiares de las jubilaciones (de la ANSES).

Pese a los lobbys sectoriales, mantener las leyes no iba a tener un impacto real porque el Gobierno tiene suspendida su ejecución y eso no iba a cambiar. Y, además, si bien significaría un gesto con el Gobierno para defenderse antes las causas judiciales, la derogación tampoco funciona como garantía para que esos procesos se caigan y los especialistas incluso alegan que la propia derogación en el marco del Presupuesto 2026 puede judicializarse .

Por caso, el Gobierno incorporó antes de la votación, dentro del mismo Capítulo XI, una artículo sobre el financiamiento del Poder Judicial. “Solamente con la finalidad de que un juez osa en suspender la aplicación del artículo 11 se le cae la guita para el Poder Judicial. Esto hay que decirlo: están convirtiendo el artículo 75 en la contradicción principal de todo el articulado. Por eso están votando capítulo por capítulo", argumentó el jefe de bloque del peronismo, Germán Martínez.

La clave está en que el Gobierno mantenga a las provincias aliadas de la votación en general . El único distanciado a viva voz, hasta el final de esta edición, fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los catamarqueños de Raúl Jalil también criticaron el artículo: “Es meter por la ventana lo que el Congreso ya resolvió”, dijo en el recinto Sebastián Noblega.

Sin embargo, el oficialismo asegura que, pese a los vaivenes y las negociaciones de último momento con los gobernadores, se aprobaría. “Va a salir, aunque van a haber movimientos (de los gobernadores)”, reconocían. La oposición podría proponer una moción para votar ese artículo aparte y así rechazarlo, pero de votarse todo en paquete los aliados de, por ejemplo, Misiones tienden a apoyarlo entero, pese a disentir con ese artículo .

Además, el Gobierno incluyó a último momento en el mismo capítulo XI un artículo genérico que promete cumplir con el fallo de la Corte Suprema para pagar la deuda de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, tal como anticipó El Cronista: una negociación que buscó blindar el apoyo del PRO, que firmó en disidencia el dictamen porque no lo habían incluido. El jefe de bloque Cristian Ritondo le discutió al oficialismo que debía incluirse en el Capítulo II.

Lo que queda de la sesión

Más adelante, durante la misma sesión, se someterá a votación el proyecto de Inocencia Fiscal, que encamina también a aprobarse: se trata de la iniciativa del ministerio de Economía para “sacar los dólares del colchón” y que los argentinos puedan utilizar sus ahorros de la informalidad. En esencia, el proyecto busca imponer la “presunción de inocencia fiscal” para los contribuyentes.

La iniciativa propone cambios en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Plantea elevar los montos por evasión fiscal, incrementar los valores en otros tipos penales y otras sanciones administrativas, y reducir el monto de prescripción del delito de evasión a 3 años para limitar las denuncias penales.

En ese sentido también brinda mecanismos para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación -con un plazo de 30 días desde su notificación- y apunta a reducir la carga judicial de denuncias.

Otro punto clave es que “blinda” jurídicamente el Régimen Simplificado de Ganancias para que no se revisen los tres períodos fiscales anteriores del contribuyente, a menos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte irregularidades.

Con este incentivo, en el Gobierno esperan un incremento en la recaudación, uno de los objetivos clave también para las provincias: según un informe reciente del INDEC, la cantidad de dólares que hay “debajo del colchón” alcanza a u$s 250.000 millones.