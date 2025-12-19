En esta noticia El interrogante del nuevo régimen del dólar sobre el proceso de desinflación

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, describió el ajuste de las bandas cambiarias en base a la inflación como un esquema “conceptualmente correcto” y consideró que las modificaciones en el sistema sobre el dólar implica “la admisión de un problema”.

El economista destacó sin embargo que que el éxito de la medida aún está por verse: “Tiene que salir bien”. Además, subrayó que todavía hay cuestiones pendientes en materia de reservas.

Señaló que el Gobierno no ha sido lo suficientemente claro sobre cómo el nuevo sistema facilitará la obtención de divisas. “Todavía no está explícito en términos de qué han querido decir cuando hablan de comprar reservas“, afirmó en diálogo por TN.

El interrogante del nuevo régimen del dólar sobre el proceso de desinflación

Melconian también distinguió entre el proceso actual de baja de precios y un plan de estabilidad integral. Según el analista, el Gobierno “ha tenido éxito en un proceso desinflacionario, pero no en un plan de estabilidad”.

En este contexto, advirtió que el nuevo régimen cambiario podría presentar desafíos para la meta del oficialismo de seguir bajando la inflación.

“Probablemente el nuevo régimen cambiario le va a hacer un poco de ruido al proceso desinflacionario”, explicó en alusión al impacto que el ajuste de las bandas podrían tener en las expectativas de precios a corto plazo.

Según el economista, un plan de estabilidad real requiere de un “shock” que lleve la inflación a un dígito anual y opinó que solo será posible después de corregir totalmente los precios relativos (tarifas, salarios y tipo de cambio), un proceso que considera aún incompleto.

Finalmente, planteó una duda estructural sobre la competitividad del dólar y cuestionó si el valor actual es el adecuado para enfrentar los compromisos de deuda y la reconstrucción del patrimonio del BCRA.

“Tenemos que ver si este es el precio adecuado del dólar en términos de futuro de pago de intereses y recomposición de reservas”, sentenció.