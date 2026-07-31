Banco Santander anunció una oferta para adquirir el 10% de su filial en Brasil que aún no controla

Banco Santander, abocado desde hace meses a no dejar de pasar oportunidades de posibles adquisiciones, anunció que tiene previsto lanzar una oferta para adquirir todas las acciones ordinarias preferentes, participaciones y American Depositary Shares (ADS) emitidas y en circulación de Santander Brasil, lo que representa aproximadamente el 10% del capital social de la filial sudamericana. La transacción implicará un máximo de aproximadamente 1.908 millones de euros.

El banco que preside Ana Botín busca aprovechar el momento de debilidad por el que está atravesando la filial sudamericana para hacerse con el 100% de su propiedad –ya lo intentó en 2014, aunque sin éxito–, nave insignia del segundo mercado de la entidad cántabra. A fin de cuentas, este movimiento refleja la confianza de Banco Santander en Brasil y en el potencial de crecimiento de su negocio en el gigante de Latinoamérica.

Banco Santander espera que la operación se lleve a cabo mediante ofertas públicas de adquisición de acciones voluntarias y simultáneas en Brasil y Estados Unidos, según la información relevante que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Si todas las acciones en poder de los accionistas minoritarios se presentaran a la oferta, Banco Santander emitiría aproximadamente 156 millones de nuevas acciones, lo que equivale a aproximadamente el 1,1% de su capital social actual”, explicó al órgano regulador.

Los detalles de la operación de Santander en Brasil. Santander

Los detalles de la operación de Santander en Brasil

La oferta será voluntaria, no busca la exclusión de Santander Brasil de la Bolsa y no está sujeta a una condición de aceptación mínima. Dependiendo de los resultados de la oferta, los ADS de Santander Brasil podrían ser excluidos de la cotización en la Bolsa de Nueva York y del registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Así las cosas, la contraprestación de la oferta de canje consistirá en acciones de Banco Santander de nueva emisión. En concreto, los accionistas de Santander Brasil que acepten la oferta recibirán, por cada unidad o ADS de Santander Brasil, 0,4056 acciones de Banco Santander de nueva emisión y por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil, 0,2028 acciones de Banco Santander de nueva emisión.

En tanto, la entrega de las acciones se realizará en forma de Certificados de Depósito Brasileños (BDR) ADS, según corresponda, los cuales serán negociables en la Bolsa de Valores de São Paulo y en la Bolsa de Valores de Nueva York, respectivamente.

Como parte de la transacción, Banco Santander solicitará su registro como emisor extranjero y la inscripción de sus acciones para su negociación en Brasil mediante un programa de BDR. Además, Banco Santander solicitará la aprobación de su junta general de accionistas para el correspondiente aumento de capital.

El inicio de la oferta y la oferta misma estarán sujetos a las condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, la aprobación por la Junta General de Accionistas de Banco Santander del correspondiente aumento de capital y la ausencia de cualquier cambio adverso significativo.

¿A cuánto asciende la rentabilidad del negocio de Santander?

La entidad afirmó que la operación se alinea plenamente con la estrategia de Banco Santander de generar valor a largo plazo para el accionista, a la vez que cumple con el marco de asignación de capital disciplinado del grupo. Además, aseguró, presenta ventajas con respecto a otras opciones de inversión, sin afectar al capital.

Así, y de acuerdo a las estimaciones de los cántabros, se prevé que la operación incremente las ganancias por acción en aproximadamente un 0,5 % a partir de 2028 y el valor contable tangible por acción en aproximadamente un 0,6 %, además de generar una rentabilidad atractiva sobre el capital invertido, según las expectativas actuales del mercado.

Por otra parte, se espera que fortalezca el crecimiento de las ganancias del grupo a largo plazo y mejore su capacidad de generación orgánica de capital en los próximos años.

En cuanto a los accionistas minoritarios de Banco Santander, la oferta representa una atractiva oportunidad para rentabilizar su inversión con una prima considerable sobre el precio de mercado.

“Al mismo tiempo, les permite convertirse en accionistas de uno de los grupos financieros diversificados líderes a nivel mundial, con una base de ingresos más amplia, una rentabilidad sólida y una trayectoria comprobada en la creación de valor sostenible”, continuó.

La valoración de Renta 4

Para el banco de inversión español, la operación es coherente con la jerarquía de asignación disciplinada de capital de Banco Santander. Porque se espera que contribuya a mejorar la rentabilidad por acción, refuerce el crecimiento de los beneficios y la generación orgánica de capital del grupo a largo plazo.

“Los múltiplos implícitos en la operación en términos de PER y P/VC 26e creemos que son razonables, destacando su impacto neutro en capital y por tanto sin que debiera generar dudas sobre la política de dividendos del banco”, concluyó su análisis Renta 4.

Las claves del mercado de Brasil para el futuro de Santander

Botín destacó que Brasil es uno de los mercados clave de Santander, con sólidos fundamentos a largo plazo, una amplia y creciente base de clientes y oportunidades significativas para un crecimiento rentable.

“Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia de simplificación del grupo, al tiempo que refuerza nuestro compromiso a largo plazo con Brasil”, para enseguida añadir que es coherente con nuestra estructura de capital “y se espera que incremente las ganancias por acción y el valor contable tangible por acción, sin afectar el capital”.

Por último, la presidenta afirmó que la operación ofrece a los accionistas minoritarios en Brasil una prima atractiva, junto con la oportunidad de participar en la creación de valor de la franquicia global y diversificada de Banco Santander.

Santander Brasil en datos

Si se observa el comportamiento en el mercado bursátil de ambas entidades, lo primero que salta a la vista es la dispar suerte que corrieron una y otra. En el caso de Santander Brasil, mientras las acciones se dejan en el parqué un 18% de su valor en el año y marcan mínimos de octubre de 2025, los títulos de la casa matriz lucen un incremento del 21% en el mismo lapso de tiempo.

En concreto, el mercado valora a la filial carioca en 18.720 millones de euros, cuyas acciones se dejaron este miércoles más de un 7% de su valor y vivieron su peor sesión desde 2020, tras publicar unos resultados por debajo de las expectativas de los analistas.

En efecto, Brasil aportó al grupo una ganancia de 1.093 millones de euros, lo que explica un incremento del beneficio del 9,7%. Lejos de las subidas del resto de las geografías –con excepción de Portugal–, en la que se destacó Reino Unido con crecimiento del 29,5%. Le sigue Estados Unidos con una subida de 17,9 puntos porcentuales. México se ubica en el tercer lugar con un 12,9% más. Y por último, España, que aportó al Grupo un aumento de las ganancias del 12,2%.