El financista más poderoso del mundo dejó Google y Amazon para invertir en Argentina: ¿Qué compró?
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.