Stanley Druckenmiller se convertirá el viernes en el financista más influyente de los Estados Unidos, y probablemente del mundo. El secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, trabajó a su lado, y el “dominio” terminará de completarlo cuando Kevin Warsch jure en la Casa Blanca como presidente de la Reserva Federal.

Hasta ser nominado para el cargo, Warsh trabajaba en el fondo de inversiones Duquesne Family Office, que encabeza Druckenmiller. Se trata del inversor que después de haber escuchado el explosivo discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos en febrero de 2024, tomó compulsivamente posición en acciones argentinas, encandilado por las ideas de Milei.

El fondo familiar se especializa en inversiones de corto plazo, por lo cual, con el tiempo, Duquesne redujo su exposición a la Argentina. Sin embargo, el fin de semana pasado, se conoció el balance de la cartera de Druckenmiller al cierre del primer trimestre de 2026, ya que, como todos los fondos, presentaron su formulario 13F.

Stanley F. Druckenmiller, inversor estadounidense.

En esa cartera, destacaba el aumento de las tenencias de acciones de YPF, por u$s 150 millones, un 5,2% de la cartera de u$s 3000 millones que componen el fondo. Por magnitud, es la quinta en importancia del fondo.

La tenencia de YPF en el trimestre aumentó 433% en cantidad. Los analistas observaron que, en paralelo, Duquesne desinvirtió en las tecnológicas Alphabet y Amazon.

La preferencia por el Oil&Gas se canalizó en los primeros meses del año a través de la petrolera argentina.

Más Argentina

Las posiciones en la Argentina no se limitaron a YPF, ya que también invirtió u$s 36,1 millones, hasta el 1,24% de la cartera, en el Global X MSCI Argentina ETF, índice que está compuesto por diversas posiciones en ADR, incluida YPF, u$s 9,8 millones en Vista, también integrada en $ARGT.

Bajo el ticker $ARGT de ese ETF la cartera está compuesta, entre otras acciones, en 19% de Mercado Libre, el 10% con ADR de YPF, 8% de Vista, 6% de Galicia, 5% de Pampa, y 4% de TGS y Macro.

Cuando tuvo su primer encandilamiento por la Argentina, Druckenmiller siguió la máxima de Wall Street de “compra primero, investiga después”, pero no había hecho movimientos grandes sobre la Argentina. La que movió en la primera parte del año tiene otra magnitud.

Algunos analistas atribuyeron a la difusión de su cartera el movimiento de las acciones de YPF del lunes, aunque probablemente las noticias acerca de la presentación al RIGI de la energética para un proyecto de u$s 25.000 millones y el alza del crudo arriba de u$s 111 hayan hecho lo suyo.

El factor Warsh

El próximo titular de la Fed, Kevin Warsh, abogado y financista de 56 años de edad, trabajó con Druckenmiller. Ciertos empleados de los family offices -oficinas de inversiones de activos de familias ultrarricas- pueden invertir en esos fondos como excepción.

Kevin Warsh, chairman of the US Federal Reserve nominee for US President Donald Trump, during a Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee confirmation hearing in Washington, DC, US, on Tuesday, April 21, 2026. Warsh's testimony highlights the fine line he must walk during the hearing between President Donald Trump's demands for lower rates and reassuring investors that he will defend the Fed's autonomy in rate-setting. Photographer: Graeme Sloan/Bloomberg Fuente: Bloomberg Graeme Sloan

Entre los documentos presentados en el proceso de nominación del futuro titular de la Fed, posee dos participaciones, cada una valorada en al menos u$s 50 millones, en un fondo Juggernaut Fund, gestionado por Duquesne Family Office.

Warsh estuvo en Duquesne como socio y asesor tras dejar en 2011 la posición que mantuvo en la Fed. Tiene participaciones en docenas de otras entidades de Duquesne.

Según la prensa norteamericana, Warsh había prometido desinvertir en Duquesne., Se especulaba con que debía venderle su parte a la familia Druckenmiller o a otro cliente familiar para que Duquesne cumpliera con la norma de la oficina familiar.