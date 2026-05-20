Ni las pirámides ni el Burj Khalifa: la única edificación humana que se ve desde el espacio y es reconocida por la NASA Fuente: Archivo

Durante la historia, los humanos han erigido edificaciones imponentes que actualmente son catalogadas como Maravillas del Mundo Moderno.

Las Pirámides de Egipto y la Muralla China son tan solo algunos ejemplos de grandes construcciones que se destacan a lo largo del globo terráqueo.

No obstante, a pesar de su magnitud, ninguna de estas estructuras es perceptible desde la vasta inmensidad del espacio. En este sentido, la NASA comunicó cuál es la única edificación humana que puede ser observada desde un satélite en órbita.

Mar de plástico: la única obra humana visible desde el espacio

La NASA señala que este fenómeno puede ser visualizado desde el espacio debido a su capacidad para reflejar la luz solar. Esta construcción se sitúa en un desierto con limitada vegetación, lo que acentúa notablemente el contraste.

Ni las pirámides ni el Burj Khalifa: la única edificación humana que se ve desde el espacio y es reconocida por la NASA Fuente: BBC

Este invernadero, que abarca 40.000 hectáreas, se constituye por estructuras recubiertas de plástico, utilizadas para optimizar el cultivo intensivo de frutas y hortalizas.

Entre las notables construcciones realizadas por los humanos, la única apreciable desde el espacio es el océano de plástico, localizado en la provincia de Almería, al sur de España.

¿Qué es el mar de plástico y cómo beneficia a la agricultura?

El conocido como mar de plástico constituye una serie de invernaderos de gran relevancia para la región, dado que se estima que aproximadamente el 80% de los tomates y el 60% de los pepinos son originarios de este lugar.

Esta estructura se presenta como una herramienta esencial para la agricultura, ya que la cubierta de plástico contribuye a regular tanto la temperatura como la humedad. Adicionalmente, actúa como una barrera física que ayuda a prevenir el desarrollo de plagas. Su sistema de cultivo, por otra parte, facilita una producción eficiente.