Las elecciones legislativas del 3 de noviembre en los Estados Unidos pueden llegar a traer aparejada una volatilidad en el dólar en la Argentina en caso de una derrota del presidente Donald Trump, muy alineado con Javier Milei.

Por eso, es que muchos inversores en nuestro país prefieran pasar esos comicios en moneda dura, para adelantarse a la contingencia de lo que podría llegar a pasar el día después de los comicios en caso de que al aliado de Milei le vaya mal.

Trade electoral

Además, será la previa del trade electoral en la Argentina, con elecciones no sólo en octubre de 2027, sino desde meses antes, por el desdoblamiento que habrá seguramente en varias provincias, por lo que el ruido electoral empezará más temprano, y la dolarización de portfolios irá de la mano.

De ahí que la clave para el Banco Central pasa a ser la máxima acumulación de reservas, ahora que se está atravesando el trimestre dorado de la liquidación de la soja, para llegar sólido a la volatilidad que puede llegar a haber desde noviembre.

Reservas del BCRA

El problema es que el ritmo del Central de compras de dólares de mayo continúa por debajo del observado en abril.

A esta altura del mes pasado, el BCRA ya acumulaba compras por u$s 1539 millones. Incluso mayo de 2024 (con todas las salvedades del caso: un cepo minorista mucho más restrictivo, prohibición de giro de dividendos, pagos de importaciones diferidos y vigencia del dólar blend) mostraba compras por u$s 1457 millones.

Acumulación

¿Implica esto que este mayo terminará siendo un mes flojo para la acumulación de reservas? “No lo creemos. La dinámica del resto del mes podría parecerse más a lo observado en la segunda semana que al arranque de mayo”.

Un comienzo más lento no necesariamente condicionaba el desenlace mensual y seguimos esperando que las compras del BCRA puedan acercarse a magnitudes similares a las de abril”, revelan desde PPI.

Liquidación

De hecho, según datos de Agroentregas, el ingreso de camiones durante la primera quincena de mayo fue el más elevado desde que existen registros.

Por otro lado, todavía restaban liquidarse cerca de u$s 3100 millones correspondientes a emisiones corporativas hacia fines de abril, por lo que los flujos de la cuenta financiera también seguirán aportando oferta adicional de divisas.