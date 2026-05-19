El trade energético argentino pasó a convertirse en uno de los favoritos de Wall Street. Pero dentro del rally, los grandes bancos internacionales empiezan a elegir ganadores concretos. Y las diferencias son cada vez más marcadas.

Mientras el mercado argentino todavía discute inflación, tipo de cambio y riesgo país, firmas como Bank of America (BofA) y Morgan Stanley comenzaron a mirar otra variable: quiénes serán las empresas capaces de transformar “el boom de Vaca Muerta en dólares reales, exportaciones y crecimiento estructural”.

El resultado es una nueva etapa para las acciones argentinas de energía. Ya no alcanza con “ser parte del sector”. Ahora Wall Street discrimina entre compañías con potencial shale, capacidad exportadora, exposición al RIGI y generación de caja futura.

Y hay un nombre que aparece claramente arriba del resto: Vista Energy. La acción es la favorita del shale argentino.

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El BofA elevó el precio objetivo de Vista desde u$s 100 hasta u$s 115 por papel tras incorporar la compra de activos de Equinor en Vaca Muerta. La acción cerraba cerca de u$s 78, lo que implica un potencial de suba cercano al 50% en dólares según las estimaciones del banco.

El informe sostiene que la adquisición de participaciones en Bandurria Sur y Bajo del Toro mejora significativamente la escala de producción de la compañía y podría generar retornos extraordinarios bajo el esquema del RIGI.

La entidad proyecta una tasa interna de retorno cercana al 28% para los nuevos activos y estima que Vista podría alcanzar una producción de 245.000 barriles diarios hacia 2030, con un pico de 255.000 barriles diarios en 2031.

En Wall Street la lectura es que Vista dejó de ser una petrolera argentina mediana y empieza a ser vista como uno de los principales “pure players” shale de América Latina.

El otro dato importante es que Bank of America considera que todavía existe margen para nuevas recompras de acciones, expansión operativa y crecimiento vía adquisiciones.

En otras palabras, el gigante de Wall Street cree que el mercado todavía no terminó de poner en precio la nueva escala de la compañía.

YPF y la gran apuesta exportadora

YPF también recibió un fuerte respaldo de Wall Street, aunque bajo una lógica distinta.

Bank of America mantuvo recomendación de compra y un precio objetivo de u$s 64 para el ADR. Con la acción cerca de u$s 44, el upside proyectado ronda el 46%.

En este caso, el entusiasmo no pasa solamente por la producción petrolera sino por la capacidad de YPF para convertirse en el gran vehículo exportador de energía argentina.

El banco destacó especialmente el proyecto por u$s 25.000 millones presentado bajo el RIGI para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

Según las estimaciones del informe, el proyecto podría generar exportaciones anuales por unos u$s 5.000 millones y llevar la producción shale de la compañía hacia los 240.000 barriles diarios.

No es casual que el reporte ponga el foco en:

exportaciones;

infraestructura;

LNG;

estabilidad fiscal;

generación de dólares.

En el mercado creen que si Argentina logra consolidar el régimen del RIGI y sostener cierta estabilidad macro, YPF podría convertirse en uno de los grandes vehículos para jugar el “trade energético argentino”.

Pampa Energía: todavía gusta, pero ya no enamora

El caso de Pampa Energía muestra otra dinámica. Morgan Stanley elevó apenas el precio objetivo desde u$s 110 hasta u$s 112 por ADR. Con la acción moviéndose cerca de los u$s 90, el potencial implícito ronda el 24%.

Pero lo verdaderamente relevante del informe no es el target sino el tono.

El banco reconoce que la compañía mantiene fundamentos sólidos y buena exposición al crecimiento energético argentino, pero considera que buena parte del upside ya está incorporado en el precio.

De hecho, Morgan Stanley deja una definición que resume bastante el momento del sector: prefiere exponerse al crecimiento energético argentino vía Vista. Eso refleja un cambio importante en Wall Street.

Durante el último año el mercado compraba prácticamente cualquier acción energética argentina bajo la narrativa de recuperación macroeconómica y normalización regulatoria. Ahora la selección empieza a ser mucho más fina. Las compañías con crecimiento shale acelerado y capacidad exportadora son las que concentran el mayor entusiasmo.

TGS: menos narrativa, más ejecución

En Transportadora de Gas del Sur la visión de Morgan Stanley es todavía más cauta.

El banco mantuvo sin grandes cambios sus estimaciones y considera que gran parte de las mejoras regulatorias y tarifarias ya fueron incorporadas por el mercado.

El mensaje es que para que TGS vuelva a reratear fuerte harán falta nuevas inversiones concretas, expansión del transporte de gas y mayor visibilidad sobre proyectos de LNG e infraestructura. Es decir, menos narrativa financiera y más ejecución real.