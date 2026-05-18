El BCRA destacó el crecimiento del crédito en dólares y descartó levantar el cepo por ahora
El presidente del Banco Central confió en que la digestión de la morosidad avance a paso firme y mejore, de a poco, la evolución del crédito en pesos. Mientras tanto, destacó el crecimiento de los préstamos en dólares y descartó que se abra más el grifo en ese sentido
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.