Pese a que la morosidad en el crédito ha crecido mucho en los bancos en el último tiempo y roza el 11%, el Banco Central apuesta a que la situación mejore en el mediano plazo y no planea tomar medidas al respecto, ni siquiera con aquellos deudores calificados como irrecuperables. El Gobierno confía en que el sector bancario puede resolver el problema gracias a su solvencia y robustez.

“La volatilidad de tasas se controló y el BCRA se dedicó a mejorar esa volatilidad, y están hacia abajo hoy. También mejoramos esa situación con el relajamiento de los encajes, lo que dio liquidez al sistema”, enfatizó el presidente de la entidad Santiago Bausili en conferencia de prensa.

“Este sistema está muy bien capitalizado, ese no es el problema. Lo mejor es un marco regulatorio estable. El nivel de crédito es muy bajo y la mora está más en personas humanas que en personas jurídicas”, describió.

En cuanto de los deudores irrecuperables, aseguró: “Estamos siguiendo la situación del sistema, pero no vamos a dar asistencia como se hizo en otros momentos porque creemos que es perjudicial ese tipo de medidas”.

En ese sentido, descartó que el BCRA vaya a intervenir en este problema. “Los bancos tienen que tomar las medidas, como lo están haciendo. Venimos de muchos años en los que no se le prestaba al sector privado y ahora se retomó esa posibilidad. Si ese ciclo generó algunos abusos, hay que corregirlos”, afirmó Bausili.

Un sistema bancario capitalizado

El funcionario celebró que el sistema bancario tiene tres veces el patrimonio acumulado que exigen las normas de Basilea y puede atravesar esta situación. “Es la parte positiva de tantos años de no dar crédito prácticamente”, dijo

No obstante, no dio números ni precisiones sobre cuándo cree que llegará la recuperación y cuándo se consolidará el sendero de crecimiento del crédito efectivamente.

“No tenemos una proyección respecto del desarrollo del crédito que esperamos, pero vemos que el proceso de digestión de la mora va mejorando y eso hace que algunos bancos ya hayan empezado a retomar una política más expansiva del crédito”, aseguró Bausili.

Las billeteras, un problema pequeño

Y respecto a la delicada situación de las billeteras digitales, que casi triplican la mora de los bancos y es un tema que preocupa a las entidades bancarias, Bausili aseguró que “la relevancia de este segmento es muy baja, apenas el 10% del total del crédito”.

Así aseguró que ese no es el foco principal. “Estamos trabajando en el marco regulatorio para los PSP. Queremos tener uno que favorezca la competencia”, dijo.

Asimismo, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning le quitó responsabilidad a la entidad sobre este punto al asegurar que el Central “tiene responsabilidad sobre los depósitos de los ahorristas, que son los que fondean los préstamos en los bancos, mientras que las billeteras lo hacen con su propio capital”.

Los créditos en dólares

En cuanto a la posibilidad de flexibilizar más crédito en dólares, aseguró: “No estamos avanzando en una modificación de la regulación”. Sin embargo, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning dijo que ven una expansión de la demanda del crédito en esa moneda y consideró que esta es una señal de una etapa inicial de remonetización de la economía.

Según evaluó, esta tendencia está en línea con una tendencia a la reactivación de la economía, que ve observa, aunque muy atada al sector minero, petrolero y del agro. “Consideramos que están dadas las condiciones para que a demanda de dinero siga acompañando la evolución de la economía”, dijo Bausili. A lo que Werning agregó que, en una economía bimonetaria, como la argentina, los créditos en dólares son clave.

¿Qué pasará con el cepo?

Finalmente, ante la pregunta se si hay alguna posibilidad de que se levante por completo el cepo a empresas, Bausili dio a entender que no está en los planes del BCRA ahora.

Consideró que no afecta el buen funcionamiento de la economía. “El foco está puesto en la revisión de todo lo que haga al funcionamiento de la economía. Si miramos los números, desde que se lanzó el esquema de bandas, todos los meses observamos un aumento del nivel de exportaciones y marca un nuevo récord cada mes”, afirmó.

Señaló que, en el último REM, la perspectiva de exportaciones spn 96.000 millones de dólares. “Sería un récord. Así, no parece que el cepo afecte la exportaciones y las importaciones también viene bien”, dijo.

Por otro lado, indicó que el mercado financiero de cambios es legal. “Entonces las empresas pueden manejar su capital de trabajo en el mercado financiero”, dijo.

No obstante, Bausili resaltó que el Gobierno ha ido levantando restrcciones del cepo de a poco. “En la apertura del cepo se ha priorizado a las familias argentinas que no accedían al dólar libremente. Luego se ha ido por las empresas, que este año han podido enviar dividendos al exterior”, enfatizó al respecto Werning.

Dijo, así, que este año se distribuyen por primera vez en seis años. “Son dividendos sobre los resultados de 2025. Reparten el 40%. Se han distribuido un poco más de u$s 1.600 millones en lo que va del año con un tipo de cambio estable y esto nos ha dejado muy cómodos”, señaló.