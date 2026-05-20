La crisis en el mercado de bonos global, con rendimientos de bonos del Tesoro por las nubes, propagó el temor en el mercado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años treparon ayer a 4,671% y los títulos a 30 años llegaron a su nivel más alto desde 2007, al superar el 5%. Eso generó un interrogante: ¿hay activos para protegerse y esperar a que los nubarrones de tormenta se disipen?

La suba de la inflación en Estados Unidos cambió las expectativas del mercado, que ahora prevé una suba de tasas de interés de la Reserva Federal. Ante ese nuevo escenario, el precio de los títulos públicos se desplomaron y sus rendimientos subieron.

Pero también cayó Wall Street. Ayer el Nasdaq bajó 0,84% y el S&P 500 perdió 0,67 por ciento.

“Actualmente el mercado de bonos está absorbiendo el costo de una inflación futura más alta. El equity se mantiene fuerte porque estamos ante un crecimiento con inflación y no ante una estanflación. El crecimiento nominal del PIB beneficia los ingresos y los earnings”, explicaron desde Guardian Capital.

En ese escenario, Gustavo Neffa, director de Research for Traders, recomienda apostar por el petróleo: “La cobertura para un inversor que se asusta no es el oro, sino el petróleo. YPF, Vista Energy, Tenaris y Pampa son cuatro empresas que me gustan mucho para invertir a corto plazo”.

El barril de crudo WTI cae este miércoles a los u$s 101, mientras que el Brent opera en u$s 108.

“Cuando la tasa sube por desconfianza fiscal, los sectores a favorecer son XLV (Salud) y XLP (Consumo Básico). Ambos tienen demanda inelástica: la gente no deja de comprar medicamentos ni alimentos independientemente del ciclo, lo que les da flujos de caja estables y poca sensibilidad a la tasa de descuento. Son los sectores que históricamente mejor preservan capital cuando el mercado vende riesgo de forma generalizada”, considera, por su parte, Alan Versalli, estratega de Cocos.

Hoy Wall Street afrontará un test clave: Nvidia presentará sus resultados del primer trimestre del año. La empresa no sólo lidera la revolución en Inteligencia Artificial, sino que es la compañía con capitalización de mercado más alta del mundo, con u$s 5,34 billones.

Las acciones vinculadas con la IA impulsaron en los últimos meses el rally de Wall Street. ¿Continuará? ¿O conviene rotar a papeles más defensivos?

El mercado se ajusta el cinturón y se prepara para un momento bisagra.