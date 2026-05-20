El oficialismo consiguió extender el plazo para validar en el Congreso el acuerdo con bonistas

En esta noticia Qué ofreció el gobierno a cambio de Zonas Frías

Tras varias semanas de turbulencias internas y parálisis legislativa por las acusaciones contra Manuel Adorni, el oficialismo debatirá en Diputados dos temas calientes. Por un lado, el proyecto de modificación al Régimen de Zona Fría que complica a gobernadores patagónicos y por el otro buscará rebatir la interpelación al jefe de Gabinete. Qué ofrece la Casa Rosada a los gobernadores del norte a cambio de sus votos .

A pesar de la interna a cielo abierto que viven hoy el sector del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, los gobernadores podrían volver a inclinarse por la Casa Rosada si los vientos así lo permiten.

Por un lado, es preciso recordar que la semana pasada la oposición dio de baja la sesión del jueves, por la imposibilidad de juntar el quórum para la sesión que pretendía interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta corrupción.

La oposición no peronista, es decir los radicales y el Frente de Izquierda, movieron el pedido de sesión para este miércoles a las 11 horas. Por su parte, el oficialismo ejerció una conocida maniobra en Diputados, pidió sesión una hora antes para tratar el proyecto de Zonas Frías .

En este sentido, fuentes parlamentarias aseguraron que está el quórum para tratar los proyectos del Ejecutivo, pero no saben si están los números para su aprobación.

Otro punto desconocido es si el Ejecutivo logrará voltear nuevamente la interpelación al jefe de Gabinete, sería la tercera vez que se dé de baja en el recinto .

Una fuente parlamentaria explicó a este medio que un mecanismo del Congreso podría desactivar el pedido de sesión de la oposición. Una vez que una sesión esta pedida y se extiende, la que le sigue se da de baja .

Según indicaron fuentes parlamentarias a El Cronista, lo cierto es que el peronismo no está presuroso a abrir el debate sobre Adorni, la línea del partido es que continúe en su cargo y horade aún más la figura presidencial.

Sin embargo, el inicio de la sesión se vio opacado por una moción para incluir los temas que estaban previstos para las 11 de la mañana.

Qué ofreció el gobierno a cambio de Zonas Frías

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene las voluntades justas en el proyecto por el cual pretende desprenderse de los subsidios que benefician a la región patagónica.

“No sale sin innovación federal”, aseguró una voz radical a El Cronista.

El Cronista recorrió la represa hidroeléctrica Yacyretá, en Corrientes

En esta línea, para negociar con dicho bloque, la Casa Rosada, más precisamente el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Diego Santilli, habrían ofrecido beneficios para las provincias del norte.

Según explicaron desde el oficialismo prometieron a El Cronista que las provincias cálidas contarían con subsidios a los usuarios en el consumo eléctrico.

Además, a Corrientes se le habría prometido un beneficio especial para la represa Yaciretá. En este sentido, el Ejecutivo a través de disposiciones abarataría el costo de producción, al subsidiar el consumo de la hidroeléctrica.