El mercado se ilusiona con la combinación de una reforma radical y la llegada del FAL: “Prometen impulso muy fuerte”
La CNV busca reducir tiempos y agilizar el acceso al financiamiento para las empresas. Sin embargo, la nueva normativa genera varias dudas entre los operadores. Diego Serrano Redonnet, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), analiza el alcance de los cambios
Los bancos recibieron con cautela la flexibilización del BCRA que permite otorgar créditos en dólares con aval de exportadores. Descartan un impacto significativo y creen que la medida agilizará casos puntuales