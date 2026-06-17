La Comisión Nacional de Valores puso en marcha una de las reformas más importantes para el mercado de capitales de los últimos años. A través de un nuevo esquema de autorización automática para emisiones de oferta pública del sector privado, el organismo busca reducir tiempos, eliminar trabas burocráticas y agilizar el acceso al financiamiento para las empresas.

El presidente del organismo, Roberto Silva, lo llamó un “BigBang” normativo financiero. Y en una entrevista con El Cronista, Diego Serrano Redonnet, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), analiza el alcance de los cambios, las perspectivas para el financiamiento corporativo y los desafíos que plantea esta nueva etapa para el mercado argentino.

La medida alcanza a las obligaciones negociables (ON), los fideicomisos financieros, los fondos comunes de inversión y las acciones. Para sus impulsores, el cambio permitirá que las compañías puedan aprovechar con mayor rapidez las oportunidades que ofrece el mercado, sin depender de procesos administrativos que muchas veces demoraban la salida de nuevas emisiones.

A esto se suma la expectativa que genera la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el próximo 1° de noviembre, que podría canalizar nuevos recursos hacia instrumentos financieros locales y ampliar la base de inversores.

Sin embargo, la reforma también genera interrogantes. ¿Cómo impactará en el volumen de emisiones? ¿Podrá contribuir al desarrollo de un mercado más líquido y profundo? ¿Qué ocurrirá con la protección de los inversores en un esquema de autorizaciones automáticas? ¿Y cuál será el nuevo rol de la CNV en materia de supervisión?

Serrano Redonnet analiza el alcance de la medida, los efectos que puede tener en el financiamiento corporativo y las responsabilidades que impone.

¿Cómo impacta esta nueva normativa en el mercado de capitales y en las emisiones de obligaciones negociables, fondos comunes y fideicomisos?

El impacto es claramente positivo. La nueva normativa descomprime la burocracia y, sobre todo, le devuelve agilidad al mercado, en el sentido de que, cuando se abra una ventana de oportunidad, el emisor podrá salir a emitir en ese mismo momento, sin tener que esperar una autorización previa de la CNV. Eso, en un mercado donde el timing lo es todo, marca una diferencia enorme. A eso se suma el efecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entra en vigencia el próximo 1° de noviembre y va a inyectar un volumen importante de fondos frescos al mercado de capitales, generando una demanda genuina de instrumentos de inversión. La combinación del “Big Bang” regulatorio con el FAL promete darle al mercado local un impulso que hace tiempo no se veía.

¿Cómo ven el mercado de capitales? ¿Qué está pasando en las emisiones hoy y qué perspectivas tienen?

La desburocratización del proceso de emisión es una muy buena noticia para el mercado en su conjunto. Al eliminar los tiempos de espera para la autorización previa, se espera un aumento real en el volumen de emisiones, lo que se traduce en que más empresas van a poder acceder al financiamiento en el momento justo, y más instrumentos van a estar disponibles para los inversores.

Todo ello conlleva el robustecimiento del mercado, convirtiéndolo en uno más profundo y más líquido. Un mercado de capitales más desarrollado no es solo una buena noticia para emisores e inversores, es un motor para toda la economía.

Cuando las empresas pueden financiarse de manera más eficiente, invierten más, generan empleo y crecen. La profundización del mercado de capitales es, en definitiva, una de las palancas más poderosas para el desarrollo económico, y esta reforma va exactamente en esa dirección.

¿Hay una tendencia a mayores emisiones del sector público? ¿Por qué?

Este cambio no mueve la aguja para el sector público, ya que las emisiones del sector público cuentan con autorización de oferta pública automática por la Ley de Mercado de Capitales desde mucho antes.

La novedad aplica exclusivamente al sector privado: bonos corporativos, fideicomisos financieros para titulización de créditos, fondos comunes de inversión y acciones, que son aquellos instrumentos que más dinamismo le aportan al mercado.

Son exactamente esos vehículos los que democratizan el acceso a la inversión para el público en general, los que permiten que más ahorristas participen del mercado de capitales. En ese sentido, el impacto de la nueva normativa va mucho más allá de facilitar trámites, más bien puede ser un catalizador real para la profundización del mercado local.

¿Queda más expuesto el inversor con este paso de liberar las autorizaciones?

No, y vale la pena explicar por qué. El filtro previo de la CNV era, en la práctica, un control de cumplimiento formal —verificaba que los requisitos estuvieran completos, pero no liberaba de responsabilidad a nadie. Esa responsabilidad siempre estuvo, y sigue estando, en cabeza de emisores, colocadores y asesores legales.

La clave del cambio no es que la CNV haya dejado de tener la potestad de controlar y otorgar la autorización para hacer oferta pública de los valores negociables, sino que la autorización pasa a ser automática, manteniendo todos los beneficios impositivos que ello conlleva. Pero más libertad implica más responsabilidad.

La CNV controla a posteriori, lo que significa que emisores, colocadores y asesores legales quedan directamente expuestos bajo la Ley de Mercado de Capitales si no revisaron con real diligencia la información del prospecto. El mensaje es claro: el mercado se moderniza, pero la debida diligencia no es opcional. Lo que sí introduce la nueva normativa es una salvaguardia adicional y concreta, referida a que si en una emisión un único estudio de abogados representa tanto al emisor como a los colocadores —el llamado deal counsel— el suplemento de prospecto debe incluir un factor de riesgo especial que advierta esa situación al inversor.