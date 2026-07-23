En esta noticia BATERÍA DE CAMBIOS

El Gobierno ultima los detalles de una profunda reforma del mercado de capitales. En una ley ómnibus, que aún no fue presentada en el Congreso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsaría la modernización, desregulación, y simplificación del mercado local, al tiempo que modificaría las funciones, atribuciones y facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Un borrador del proyecto de ley, al que accedió El Cronista, propone en el capítulo 8 la reforma de la Ley N° 26.831, que regula al mercado de capitales.

“El proyecto se está trabajando. No vamos a dar ningún detalle hasta tanto esté cerrado y se envíe al Congreso ya que todavía se sigue modificando”, revelaron fuentes del Gobierno, que confirmaron que contemplará artículos referidos al funcionamiento del mercado.

El Ejecutivo propone una reforma profunda, orientada a desregularlo, ampliar los instrumentos negociables; fomentar la digitalización, a través de la tokenización de activos; flexibilizar la oferta pública y redefinir el rol de la CNV.

El proyecto incorpora como principios la libre competencia, la neutralidad tecnológica, la innovación, la inclusión financiera y la eficiencia del mercado. A su vez, amplía los valores negociables, incluyendo activos tokenizados, representaciones digitales, contratos de inversión, activos virtuales y nuevos instrumentos financieros.

En la misma sintonía en la que viene trabajando la CNV bajo la presidencia de Roberto Silva, la ley habilita regímenes de autorización automática y excepciones según tipo de emisor, instrumento o inversor. Además, crea “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, incluyendo plataformas digitales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para negociar valores tokenizados.

El proyecto también estipula las facultades de la CNV, entre la que se destaca la protección de los inversores, la supervisión y regulación del mercado y de los actores que intervienen en él, y promover el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado. El organismo continuará siendo una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera, en el ámbito del Ministerio de Economía.

En otro de sus objetivos principales, establece fomentar “la participación de emisores e inversores en el Mercado de Capitales, favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo”. Así, busca desarrollar el mercado local, que sea más profundo y tenga más volumen, y tenga menos restricciones regulatorias.

Además, el proyecto busca promover una mayor competencia entre Mercados, Cámaras y nuevos agentes tecnológicos en el registro, negociación, compensación y custodia de los activos financieros.

Por otro lado, estipula que los activos subyacentes de Cedear y CEVA deben estar segregados del patrimonio de sus emisores.

BATERÍA DE CAMBIOS

Más allá de la reforma del mercado de capitales, el anteproyecto de ley también incorpora activos virtuales como bienes susceptibles de garantía prendaria, crea un Sistema Federal de Registro de Garantías completamente digital, moderniza el régimen de warrants y prendas, reconoce títulos digitales y tecnología blockchain, amplía las posibilidades de fideicomisos financieros, flexibiliza obligaciones negociables y adapta la legislación para la tokenización de activos financieros.

En el universo de activos virtuales, el texto buscaría dividir las competencias y facultades del Banco Central y de la CNV. La entidad conducida por Santiago Bausili supervisaría a criptomonedas y activos tokenizados o representados digitalmente que sean utilizados como medio de pago, mientras que cuando haya emisión, registro o negociación de valores negociables el regulador será la Comisión Nacional de Valores.