Una nueva encuesta realizada por QSocial volvió a medir el que se perfila, hasta el momento, como el mano a mano más probable rumbo a las presidenciales: Javier Milei vs. Axel Kicillof. Lo hizo en dos escenarios distintos: primera vuelta y balotaje. En ambos casos, la diferencia entre ambos fue mínima, pero el resultado no fue el mismo.

El relevamiento tuvo la participación de 1645 casos, que abarcó a mayores de 18 años. Se realizó de manera online, durante el período comprendido entre el 7 y el 26 de agosto, y con un margen de error de +/- 2,4%. La firma volcó los resultados, de coyuntura política y económica, en un extenso reporte de 146 páginas.

Los datos muestran un escenario electoral fragmentado entre los principales candidatos del mapa político, lo que suma tensión e incertidumbre en la carrera hacia 2027. Más allá del apartado electoral, el estudio también incluyó un ranking con la imagen de diez de los principales dirigentes del oficialismo y la oposición.

¿Continuidad o cambio?

Bajo el título ‘Perspectivas hacia 2027’, este apartado del informe abrió con un interrogante clásico en los sondeos de opinión: ¿la sociedad mantiene un deseo de continuidad o apuesta por un cambio?

Primero, se consultó sobre la continuidad del presidente. Ante la pregunta de si preferían que Milei fuera reelegido, el 57% de los encuestados manifestó su rechazo frente a un 34% que lo respaldaría por cuatro años más.

Pese a estas cifras poco favorables, el libertario mostró un doble repunte con respecto a la medición previa. En detalle, redujo seis puntos la variable negativa (63% en julio), mientras que el apoyo por la reelección subió de 30% a 34%.

De todas formas, el kirchnerismo también logró achicar su piso de rechazo y ampliar su porcentaje a favor. Ante la pregunta por la posible vuelta del espacio opositor, el 38% de los consultados respondió estar en contra (ocho puntos menos que en julio), frente a un 47% que se inclinó por un regreso (había sido 41% el mes anterior).

Asimismo, QSocial comparó cuál de los dos escenarios sería peor para el país y reflejó posturas polarizadas: el 45% considera que sería peor una victoria de Milei, mientras que el 43% señala como peor un triunfo del peronismo.

Intención de voto para primera vuelta y balotaje: final abierto entre Milei y Kicillof

En el primer cuadro de intención de voto, la consulta se planteó solamente por espacio partidario. Allí, se destacó la paridad en la cima entre libertarios y peronistas (empatados con 28%). Le siguió el kirchnerismo, que reunió un 15%, mientras que PRO quedó muy relegado, con apenas 4%.

Luego, la encuesta evaluó la disputa por candidatos para la elección presidencial y puso frente a frente a Milei y Kicillof . En esta ocasión, el mandatario quedó arriba en primera vuelta, pero la ventaja ante el gobernador bonaerense sería solo tres puntos: 31% a 28%. En los puestos de abajo y con cifras muy inferiores se ubicaron Myriam Bregman, por la izquierda, y Juan Schiaretti, en representación del peronismo moderado.

Ahora bien, cuando Sergio Massa entra en la contienda, se amplía la diferencia en favor del líder libertario. El presidente estira la brecha y se impone con el 32%, dejando atrás al exministro de Economía con 20% y a Kicillof con 18%.

Las complicaciones para Milei, según el informe, se presentarían en caso de un eventual balotaje, donde ningún escenario de segunda vuelta lo ubica por encima de los principales opositores. Acá, Kicillof superaría al presidente por margen ajustado (42% vs. 40%), pero fue Massa quien mostró una ventaja más amplia , ya que alcanzaría el 44% frente al 38% del Jefe de Estado.

Massa y Kicillof superarían a Milei en una eventual segunda vuelta, según QSocial.

Al indagar sobre la fidelidad del voto, Milei conserva un núcleo duro superior (27% “seguro lo votaría” frente al 19% de Kicillof), pero su techo potencial es más bajo: sumando a quienes “podrían llegar a votarlo” (12%), Milei alcanza un máximo del 39%. El gobernador, en cambio, si tracciona un 19% de voto probable, obtendría un techo electoral de 38%.

Acá es el voto rechazo el que puede cobrar un peso decisivo en la definición electoral. Según el sondeo, la mitad de los participantes dijo estar de acuerdo con elegir a alguien que no le gusta para frenar al candidato que menos quiere. Frente a mayo, creció la disposición al voto útil negativo: el acuerdo total sube de 44% a 50%.

Imagen de dirigentes: quién tiene la mejor y la peor imagen

Por otro lado, la tabla de imágenes comparó a diez dirigentes del oficialismo y de la oposición, con una curiosidad: un doble empate tanto en el primer como en el segundo puesto. También, como suele pasar, todos terminaron con balance en contra (más negativa que positiva).

Allí lideró Milei con 54% de imagen negativa y 30% positiva y recuperó tres puntos con respecto al relevamiento anterior. Le siguió Patricia Bullrich, que reunió el mismo porcentaje de adhesiones pero con un rechazo menos elevado (47%).

En tanto, tanto Cristina Kirchner y Axel Kicillof obtuvieron un 28% de aprobación, pero la exmandataria sumó cuatro puntos más de reprobación (registró -53%) que el gobernador bonaerense (reunió -49% y cayó 4 puntos en relación a julio). Finalmente, Massa repuntó del 21% a 25% en su aceptación y Mauricio Macri combinó un deterioro del 52% y solo 17% a favor.