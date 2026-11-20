Durante meses, el dólar blue dejó de ser uno de los protagonistas del mercado cambiario. Con el fin del cepo para personas y la menor brecha, la cotización informal perdió buena parte del protagonismo que había tenido antes. Ahora, vuelve al reflector debido a que sube con fuerza por la búsqueda de cobertura y elementos estacionales.

Si bien aparece como el más barato de los dólares paralelos hoy, 20 de noviembre, el dólar blue sube 0,61% y se vende a $1650, frente a los $1640 del cierre anterior. La cotización acumula además una suba de $90 desde el 13 de noviembre, cuando se ubicaba en $1560, lo que representa un avance de 5,8% en una semana. El recorrido fue prácticamente continuo, ya que pasó de $1560 el 13 de noviembre a $1570, $1.600 el 17, $1605 ese mismo día, $1630 el 19 y finalmente $1650 este viernes.

El economista Federico Glustein analiza que el mercado incorpora cobertura ante las dudas sobre el programa económico, los próximos pagos de deuda y la estabilidad macro, fiscal y productiva. Asimismo, influyen algunos elementos estacionales en la dinámica cambiaria, sobre todo en la dinámica del blue, que es un mercado que prefieren los pequeños ahorristas.

Gustavo Quintana, operador de PR Operadores de Cambio, coincide en que el movimiento responde a un fenómeno general. “Sube por contagio con el resto de los mercados del dólar”, señaló.

El operador consideró que “las operaciones de dolarización impactan sobre todos los mercados, incluido el informal”. Así, el blue vuelve a aparecer en el radar no como el origen de la tensión, sino como uno de los lugares donde termina reflejándose.

Los financieros arbitran al dólar blue

Y es que el movimiento aparece en un contexto de caída de los bonos argentinos, suba del riesgo país y mayor demanda de cobertura. Así, los dólares financieros, que tradicionalmente arbitran al blue, suben y el contado con liquidación ronda los $1740.

“El blue no es el que empuja sino que sigue a los dólares financieros”, explicó. Ese mercado perdió volumen en los últimos meses y, ahora, con menos operaciones, pequeños cambios en la oferta o la demanda pueden generar saltos importantes en la cotización.

Así, para Glustein, la suba forma parte de un escenario más amplio de búsqueda de cobertura, que comenzó con la caída de los activos argentinos y se trasladó a las cotizaciones financieras.

Lo que sucede es que la baja de los bonos agrega presión porque aumenta las dudas de los inversores sobre la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos de deuda y sostener la estabilidad macroeconómica. Esa mayor cautela también se refleja en el riesgo país.

Aguinaldo, vacaciones y menos oferta

Cabe mencionar, además, que a los factores financieros se suma un componente estacional. La proximidad de las vacaciones puede incrementar la demanda de dólares de las familias, mientras que el pago de aguinaldos y bonos deja más pesos disponibles para quienes buscan dolarizarse.

Glustein espera que esa combinación pueda mantener tensionado al mercado durante las próximas semanas. A la mayor demanda estacional se suma una oferta más reducida en el mercado informal, un factor que puede potenciar los movimientos del blue.

Por eso, el comportamiento de la cotización en las próximas semanas dependerá tanto de lo que suceda con los dólares financieros como de la evolución de la demanda de cobertura y de la cantidad de oferta disponible.

Por qué el blue se mueve más fuerte

No obstante, un elemento que llama la atención es la velocidad con la que se movió el blue. Rápidamente esta semana superó los % 1600, tras meses de mantenerse en torno a los $ 1535-1560. Y esto se explica por una diferencia importante que existe hpy respecto de la época del cepo.

“El volumen que se opera actualmente en las cuevas es mucho menor”, apuntó Glustein. Eso hace que una modificación relativamente pequeña en la oferta o la demanda pueda provocar un movimiento más brusco en la cotización.

“En las cuevas se opera poco volumen, así que cambios chicos en la oferta o la demanda mueven mucho el precio”, explicó.

Por eso, el blue puede mostrar una suba más explosiva que otros dólares.

El CCL marca una referencia incómoda

Uno de los datos que mira el mercado por estas horas es la brecha entre el dólar oficial y los financieros. El CCL se ubica alrededor de $ 1740, un nivel que, para Glustein, muestra que el mercado no está convalidando el freno de la cotización oficial por debajo de los 1600 pesos.

En paralelo, el Gobierno interviene sobre el mercado de futuros y busca mantener acotada la presión sobre el tipo de cambio. Según el economista, “actualmente vende más dólar futuro que las operaciones que realiza en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)”.

Qué podría bajar la tensión cambiaria

Para Glustein, hay varios factores que podrían ayudar a calmar al mercado. Uno sería que el Banco Central vuelva a comprar dólares en mayor cantidad. También mencionó una eventual suba de las tasas en pesos, aunque con el costo de generar mayor presión sobre la actividad económica.

La agenda financiera de los próximos días también será relevante. El economista puso el foco en la licitación del Tesoro prevista para el jueves 26, cuando el Gobierno deberá enfrentar vencimientos por unos $20 billones.

Un buen resultado en esa operación podría contribuir a reducir las dudas sobre el financiamiento y quitar presión al mercado. También mencionó como factor político la votación del Senado prevista para ese día sobre la suspensión de las PASO.

Por ahora, el dato más llamativo es otro: el blue, que durante meses había quedado relegado frente a los dólares financieros, volvió a ocupar espacio en la agenda cambiaria. Pero su regreso al reflector no implica necesariamente un retorno al pasado. El mercado informal hoy tiene menos volumen y su precio puede moverse con fuerza precisamente porque es más chico.