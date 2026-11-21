El Gobierno nacional definió un nuevo plan de obras para modernizar el puerto de Ushuaia, una terminal estratégica para el comercio, el turismo de cruceros y las conexiones con la Antártida. El programa contempla la renovación de muelles, la ampliación de las redes eléctricas y de agua, la recuperación de espacios de atraque y la puesta en valor de las instalaciones destinadas a pasajeros y operadores.

La hoja de ruta fue presentada esta semana noviembre por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que aprobó las próximas intervenciones en el marco de la continuidad de la gestión nacional del puerto. El objetivo oficial es adecuar la infraestructura a estándares internacionales, mejorar la seguridad de las operaciones y ampliar la capacidad de prestación de servicios a buques comerciales y de pasajeros.

El cronograma reúne obras que ya están en marcha y otras que todavía deben atravesar etapas de proyecto y contratación. Algunas tienen fechas de finalización previstas para 2027, mientras que las intervenciones sobre la playa de contenedores y el pavimento del muelle comercial se extenderán hasta 2028.

La ANPYN sostiene que el programa se financiará bajo un esquema de mayor eficiencia operativa, reducción de costos para los usuarios y reinversión de la totalidad de las utilidades generadas por la actividad en el propio puerto.

Puerto de Ushuaia. ANPYN

Las obras que ya están en marcha en el puerto de Ushuaia

Una parte del programa apunta a resolver problemas de infraestructura que afectan directamente la seguridad y la capacidad operativa de la terminal. Entre los trabajos en ejecución se encuentran:

Renovación de las defensas del muelle comercial: comprende el retiro de los dispositivos deteriorados y la instalación de nuevas unidades, además de la calibración del sistema. Las defensas amortiguan el contacto entre los barcos y la estructura portuaria durante las maniobras de atraque. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2026 y tienen finalización prevista para mayo de 2027.

Ampliación de las redes eléctricas y de agua: contempla reparar y ampliar las instalaciones eléctricas del puerto y readecuar la red interna de provisión de agua. El objetivo es resolver problemas de obsolescencia eléctrica y limitaciones de capacidad y presión del suministro para los buques y edificios. El inicio está previsto para diciembre de 2026 y la finalización para diciembre de 2027.

Recuperación del muelle de catamaranes: se realizan trabajos de puesta en valor y adecuación de la estructura actual para garantizar su funcionamiento durante la temporada 2026-2027. También comenzó la reparación del viejo pontón flotante, que funciona como espacio de amarre y embarque para las excursiones turísticas. Esta última intervención se inició en noviembre y finalizaría en diciembre de 2026.

Reflotamiento del dique flotante Yerba-3: la Armada Argentina tiene una estructura hundida que afecta la operatoria del sector 3 del muelle principal. El plan contempla inspecciones subacuáticas, reparaciones estructurales y la instalación de sistemas de bombeo para recuperar su flotabilidad y trasladarlo fuera del recinto portuario. La maniobra permitirá liberar espacio para el atraque de embarcaciones.

Reparación de los sitios 3 y 5 del muelle comercial: incluye estudios estructurales, reparación o reemplazo de pilotes, refuerzo de los componentes y adecuación del sistema de atraque. La intervención busca recuperar las condiciones de seguridad y la capacidad operativa de esos sectores. El llamado a licitación está previsto para comienzos de 2027.

Reparación del frente del muelle en el sitio 1: comprende trabajos sobre el tablestacado, la estructura que contiene y protege el frente del muelle frente al empuje del terreno y el oleaje. El propósito es corregir deterioros y recuperar la estabilidad de la infraestructura.

A estas intervenciones se suma la renovación de los baños del muelle turístico, con trabajos destinados a mejorar las condiciones de higiene, funcionamiento y comodidad para los pasajeros.

Avanzan las obras en el puerto de Ushuaia. ANPYN

El cronograma de obras hasta 2028: qué proyectos faltan

El documento oficial también detalla siete obras proyectadas, con fechas estimadas de inicio y finalización. Se trata de intervenciones que complementan los trabajos actuales y apuntan a mejorar la infraestructura de servicios, los controles de acceso y las áreas destinadas a la operatoria comercial.

Entre los principales proyectos se encuentran:

Estación hidrométrica: se instalarán equipos para medir y registrar el nivel del agua, con un sistema de almacenamiento y visualización remota de datos. Permitirá contar con información sistemática sobre las mareas para programar las operaciones portuarias. El cronograma prevé comenzar en enero de 2027 y terminar en diciembre de ese año. Modernización del muelle de catamaranes: contempla reemplazar las barandas perimetrales, acondicionar la superficie de circulación, renovar las defensas y pintar la estructura. Las tareas están previstas entre mayo y julio de 2027. Renovación del acceso principal: incluye la adecuación del edificio y las instalaciones de ingreso vehicular y peatonal, con mejoras en seguridad y circulación. Se ejecutaría entre abril y octubre de 2027. Adecuación de los tableros eléctricos para contenedores refrigerados: se reemplazarán los tableros, se actualizarán las protecciones y se ampliarán los circuitos y puntos de conexión de la playa de contenedores. El plazo estimado va de enero a febrero de 2027. Renovación del cerco perimetral de la playa de contenedores: comprende el reemplazo y la adecuación del alambrado y los portones de acceso para ajustarlos a la normativa vigente. Los trabajos están previstos entre junio y septiembre de 2027. Reparación del pavimento del muelle comercial: se realizarán trabajos de hormigonado, sellado y nivelación de la superficie operativa para recuperar las condiciones de circulación y reducir las necesidades de mantenimiento. El cronograma establece un inicio en diciembre de 2027 y una finalización en junio de 2028. Repavimentación de la playa de contenedores: contempla demoler los sectores deteriorados, colocar nuevo pavimento, demarcar la superficie y realizar adecuaciones en el sistema de drenaje. Se ejecutaría entre noviembre de 2027 y abril de 2028.

De esta manera, el programa tiene intervenciones distribuidas en distintas etapas y su horizonte de ejecución llega hasta mediados de 2028. La mayor parte de los trabajos se concentra entre 2027 y los primeros meses de 2028.

Seguridad, servicios y continuidad de la gestión nacional

El nuevo plan se apoya en una serie de mejoras que la administración nacional afirma haber realizado durante 2026. Entre ellas figuran trabajos de demarcación e iluminación del muelle, adecuaciones en los sistemas de seguridad operativa y para cruceristas y reparaciones urgentes en instalaciones esenciales.

La lista incluye la cisterna de agua potable, controles de seguridad, sistemas eléctricos obsoletos, vehículos fuera de servicio e instalaciones deficientes. Además, la gestión informó que obtuvo certificaciones de desratización, protección portuaria bajo el código PBIP y potabilidad del agua.

La ANPYN también determinó la continuidad de la gestión nacional del puerto para completar las obras y consolidar las mejoras implementadas. La decisión se enmarca en la intervención dispuesta en enero de 2026, mediante la Resolución 4/2026, que estableció un control administrativo, operativo y técnico sobre la terminal.

La medida generó un conflicto con el gobierno de Tierra del Fuego, que cuestiona la legalidad de la intervención y reclama recuperar la administración provincial. La controversia llegó a la Justicia y el Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad, al considerar que el conflicto entre la Provincia y el Estado nacional debía ser tratado por la Corte Suprema.