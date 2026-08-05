El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, compartió su mirada sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

El especialista publicó su análisis de cara al inicio del recorrido legislativo de la ley que busca aprobar el Gobierno, que este miércoles tendrá su primera prueba con una reunión de comisión en Diputados para defender la iniciativa.

El estreno del debate será en un plenario de las comisiones de Finanzas (presidida por el diputado Santiago Pauli) y de Presupuesto y Hacienda (encabezada por Bertie Benegas Lynch) a partir de las 15 en el anexo C de la Cámara baja.

Al respecto, el especialista definió a la reforma de la Carta Orgánica como “una de las palancas centrales del crecimiento para 2026″. En su reciente informe semanal, Di Stefano destacó que esta reforma “le permitirá al país recuperar la reputación perdida”.

A su juicio, en el pasado hubo un “abuso indiscriminado de las reservas del BCRA para financiar al Tesoro”, lo que generó alta inflación y más pobreza.

“La misión del BCRA termino siendo un conjunto de enunciados, que se contradecían entre sí, y que no permitían llevar adelante el postulado esencial para una economía que es preservar el valor de la moneda”, agregó.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica (Fuente: Archivo).

Reforma del BCRA: esto opina el Gurú del Blue sobre la nueva Carta Orgánica

“Sin moneda no hay soberanía posible, desarrollo y progreso sustentable”, planteó el analista y destacó que la nueva normativa establece que la única misión del BCRA será preservar el valor de la moneda . “Volvió la coherencia”, insistió.

Además, remarcó que la reforma otorga mayor fortaleza institucional, donde el presidente de la entidad será elegido por el Senado y solo podrá ser removido con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras legislativas. “Esto le dará estabilidad en el cargo a la máxima autoridad monetaria del país”, indicó.

Por otro lado, también prohibirá al Tesoro financiar provincias o municipios con problemas de caja. “Esto le permitirá acelerar el proceso de capitalización, los dividendos lejos de distribuirse se utilizaran para bajar deuda, y nos permitirá tener una moneda fuerte ”, opinó.

“A no quejarse si no hay devaluación, tendremos que ser más productivos y competitivos, vía una mayor inversión” Salvador Di Stefano

El desafío de las reservas y la inflación

Más allá de esta reforma, Di Stefano señaló que las reservas del BCRA deberían alcanzar “el 15% del PBI” para garantizar tranquilidad. Este porcentaje, precisó, representa u$s 120.000 millones netos.

“Si bien no hay una estimación oficial de reservas netas, sumarían aproximadamente unos u$s 11.000 millones, esto implica que, para lograr un objetivo razonable, que nos permita dormir tranquilos, necesitamos acumular reservas por unos u$s 109.000 millones”, detalló.

Otro de los puntos destacados del informe fue el rumbo de la inflación. Al respecto, el experto sostuvo que, a lo largo de su historia, Argentina “vivió un camino de destrucción de su moneda con la eliminación de 13 ceros, casi un récord entre los países del planeta ”.

Según su análisis, el tramo más difícil será bajar al dígito único. “Es algo que va a demorar en ocurrir, como ha sucedido en otros países, pero no dudamos que la aplicación de políticas fiscales y monetarias sanas, nos permitirán llegar a dicho objetivo en plazos más razonables”, confió.

Escenario cambiario

Respecto al balance cambiario de la entidad, Di Stefano destacó que hay “cifras muy auspiciosas”. Remarcó que, en el primer semestre del año, la cuenta corriente registró un superávit de u$s 2.867 millones frente a un déficit de u$s 2.900 millones durante los primeros 6 meses de 2025.

“Las necesidades de financiamiento en los primeros 6 meses del año 2026 fue positiva en u$s 786 millones, mientras que en los primeros 6 meses del año 2025 había sido superavitaria en u$s 11.490 millones”, añadió.

En esa misma línea, mencionó que la dependencia de organismos internacionales también se redujo. Mientras en 2025 los préstamos del FMI y otras entidades sumaron u$s 16.544 millones, en 2026 esa cifra cayó a u$s 281 millones.

Según Di Stefano, la nueva Carta Orgánica profundiza los cambios estructurales del Gobierno y potencia los buenos resultados económicos actuales. “El saldo de la balanza comercial es superior a la compra de dólares que realizan los argentinos”, señaló.

Finalmente, Di Stefano remarca que la reputación “se gana manteniendo estas políticas en el tiempo”. ”Para ello se necesita continuidad en la línea económica y política para potenciar los logros hasta ahora obtenidos", concluyó.