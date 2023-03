El Gobierno sigue comprando deuda y la cifra llegó a un valor que pone a prueba al mercado

El Gobierno siguió avanzando con la recompra de bonos en dólares en febrero, a pesar de la salida de reservas registrada el mes pasado, debido a las ventas que tuvo que hacer BCRA en el mercado oficial que llegaron a los u$s 890 millones.

Así en febrero, el Tesoro recompró u$s 609 millones de nominales de Globales, desacelerando así el ritmo de adquisiciones de los bonos respecto a enero, y cerrando el mes con un stock de u$s 1617 millones de nominales con un valor de mercado de u$s 525 millones, informó la consultora 1816.

En enero, la recompra por parte del Tesoro había ascendido a u$s 1008 millones de nominales, según los datos que oficialmente da a conocer el Gobierno, a través de la Tesorería General.

Reservas para comprar deuda

De acuerdo a cálculos de 1816, el Gobierno tuvo que utilizar u$s 325 millones de las reservas para poder adquirir los Globales mientras que en febrero sólo destinó u$s 200 millones para tal fin.

"Así el Gobierno ya recompró el 9,4% del total de los GD30 en circulación, el Global que más comprometerá el perfil de vencimientos de la próxima administración", remarcó la consultora en su último informe.

Además, el Tesoro adquirió Globales 29 por u$s 15 millones nominales por un valor de mercado de u$s 5 millones, acaparando apenas el 0,6% del total de circulación del mercado.

En tanto, el Gobierno compró Global 35 por u$s 65 millones de nominales en el bimestre por un valor de mercado medido a fines de febrero por u$s 19 millones, siendo sólo el 0,3% del stock total del mercado.

Por otro lado, también adquirió Global 38 por u$s 20 millones de nominales y un valor de mercado medido a fines de febrero de u$s 7 millones, lo que representa apenas el 0,2% del stock total en circulación.