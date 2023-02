El Banco Central compró dólares, pero tuvo el peor febrero de las últimas dos décadas

El Banco Central volvió a comprar dólares de sus reservas en la última rueda del mes. La entidad obtuvo este martes un saldo a favor de alrededor de u$s 20 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, aunque terminó el mes con ventas netas por casi u$s 900 millones y tuvo el peor febrero de las últimas dos décadas.

Con esta nueva compra, la autoridad monetaria sumó más de u$s 50 millones a sus reservas en las últimas dos jornadas, lo que generó que el saldo negativo que acumuló en febrero se reduzca a aproximadamente u$s 890 millones. Así, en lo que va del año perdió unos u$s 1080 millones por su intervención cambiaria.

El rojo de febrero fue el más alto desde julio del año pasado pasado. Además, fue muy superior al de enero, cuando la entidad obtuvo un saldo de negativo de u$s 192 millones, y al del mismo mes del año pasado, cuyas ventas netas fueron de u$s 187 millones.

