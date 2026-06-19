MSCI dejó a la Argentina en standalone y enfrió la expectativa del mercado

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La láctea Mastellone celebró este jueves una drástica reducción del costo de financiamiento de la firma, con la salida al mercado con una ON por primera vez tras la nueva conformación accionaria de la compañía.

Como se recordará, en marzo pasado Arcor y la multinacional francesa Danone concretaron un acuerdo estratégico para comprar la mayoría accionaria de Mastellone. A través de Bagley Argentina, que integraban ambas firmas, tomaron el control del 51,32% que les restaba del capital social y votos que estaban en manos de la familia fundadora y el fondo de inversión Dallpoint Investments.

Ahora, colocaron la ON clase 2 en dolares por u$s 42 millones, con una tasa del 6,50% y un vencimiento de dos años desde la fecha de emisión. Se trata de una de las menores tasas de interés globales logradas por empresas del sector privado.

El producido de la colocación apunta a repagar la ON Clase G que vence el próximo 30 de junio con una tasa 4,5 puntos mayor, de 10,95 % TNA en dólares contra los 6,5% de ahora.

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De acuerdo con fuentes del mercado, al resultado no le fue ajena la reestructuración de capital de la compañía, participada por Arcor y Danone.

Mastellones tiene un programa global de emisión de deuda de u$s 500 millones y apuntaba a una refinanciación de vencimientos con esta colocación.

La ON de próximo vencimiento Clase G fue emitida en 2021 por u$s 110,8 millones, y era uno de los compromisos financieros más importantes para la láctea en el corto plazo.

La colocación fue organizada por los bancos Galicia, Santander y Patagonia y participan como colocadores Puente, Balanz, Allaria, Facimex, Max Capital, Banco Comafi, SBS y PPI.