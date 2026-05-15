En línea con lo que le exigían el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, el Gobierno canceló casi en su totalidad el tramo que utilizó del swap con China, que es equivalente a unos u$s 5000 millones. El impacto es una pérdida de liquidez para el Banco Central. Según pudo saber El Cronista, el Banco Central devolvió unos u$s 4300 millones al Banco Popular de China y quedaría un remanente de unos u$s 670 millones para la cancelación total del tramo activado en el marco del swap que se acordó por un total de u$s 19.000 millones. Cabe recordar que cuando la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos aprobó la asistencia financiera a la Argentina entre septiembre y octubre del año pasado, durante la campaña electoral, le pusieron como requisito terminar con el swap chino. Así, se selló el 18 de octubre del año pasado un swap con Estados Unidos por un toral de hasta u$s 20.000 millones, del cual se activó un tramo de u$s 2500 millones, que fue cancelado antes del cierre del ejercicio con un préstamo del BIS. La asistencia del Tesoro estadunidense incluso llegó a intervenciones del organismo extranjero en forma directa en el mercado oficial de cambios para controlar al dólar. Gracias a ese apoyo financiero, el Gobierno logró ganar las elecciones de medio término. El BCRA había acordado con su par de la República Popular de China la renovación del total del tramo activado del acuerdo bilateral de swap por RMB 35.000 millones (equivalente a u$s 5000 millones) por un plazo adicional de 12 meses en abril del año pasado. La activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026“, informó el Central en ese momento. Se trató de un rolleo del tramo que activó Sergio Massa en su gestión en el Ministerio de Economía y la renovación es por un año. El “swap” es un intercambio de monedas entre el regulador monetario argentino y el chino que se estableció en 2009. En 2014 se firmó un segundo trato, que se renovó en 2023 y en 2024, con un tramo de libre disponibilidad equivalente a unos u$s 5000 millones (eso es lo que se renovó en abril de 2025) dentro de un acuerdo general por unos u$s 19.000 millones. Las reservas que contabiliza la Argentina tienen dentro de ese swap. Ahora, el Gobierno cumple con la exigencia que le impusieron sus principales acreedores de cancelar el swap con China, que, si bien figura todavía en las reservas brutas, no estará más disponible para su uso. Según los estados contables del Banco Central, a enero de este año, los fondos utilizados del swap eran unos 4600 millones de yuanes, que vencían en distintas fechas a lo largo de este año. El Gobierno ya canceló casi el total y eso implica que, al tipo de cambio actual, el tramo activado vigente quedó reducido a alrededor de u$s 675 millones y lo que queda en las reservas brutas es el equivalente a unos u$s 19.000 millones. Esto implica que el BCRA perdió unos u$s 4400 millones de liquidez, en tanto que las reservas netas no se modifican.