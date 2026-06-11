En esta noticia Detalles del swap

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, participó el miércoles 10 de junio en un simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el banco central chino en Shanghái, y mantuvo también una reunión con el titular del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng.

Durante el encuentro, las autoridades monetarias de ambos países intercambiaron visiones sobre la coyuntura económica y financiera internacional y dialogaron sobre aspectos vinculados al funcionamiento del sistema monetario global.

Asimismo, conversaron sobre temas de interés común en materia de cooperación entre bancos centrales, en un contexto de creciente interdependencia financiera.

Esta conversación es clave en un momento en el que la Argentina apuesta a renovar el swap con China, que vence el 6 de agosto de este año y Bausili adelantó que piensa en negociar una renovación.

“Ese swap tiene unos 17 años y sigue vigente. Se va a renegociar y se va a mantener el tramo activado. No prevemos ningún tipo de modificación en ese sentido”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa hace tres semanas.

Detalles del swap

El “swap” es un intercambio de monedas entre el regulador monetario argentino y el chino que se estableció en 2009. En 2014 se firmó un segundo trato, que se renovó en 2023 y en 2024, con un tramo de libre disponibilidad equivalente a unos u$s 5000 millones (eso es lo que se renovó en abril de 2025) dentro de un acuerdo general por unos u$s 19.000 millones.

Las reservas que contabiliza la Argentina tienen dentro de ese swap. Hace un mes se supo que el Gobierno canceló el tramo activado por unos u$s 4600 millones que vencían en distintas fechas a lo largo de este año. Según el detalle de los estados contables del BCRA, el costo de intereses de ese tramo activado habría sido de u$s 17 millones para nuestro país y para cancelarlo se tomó un préstamo con el BIS del cual se desconocen los costos todavía.

Consultado por este tema, Bausili explicó que lo que hizo la entidad fue “administrar las reservas según lo considere más eficiente”. El presidente del BCRA indicó que China tiene control de capitales, pero la Argentina tiene la posibilidad de “mover el componente activado on shore y off shore”.