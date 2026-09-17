Lula da Silva usó a la Argentina de Javier Milei en su campaña: alertó sobre los riesgos de votar a Flávio Bolsonaro (Fuente: EFE).

Luiz Inácio Lula da Silva metió a la Argentina de Javier Milei al debate electoral brasileño mediante una publicación de campaña del Partido de los Trabajadores (PT). El mandatario compartió desde su cuenta un video que relaciona las propuestas económicas de Flávio Bolsonaro con algunas de las medidas implementadas por el Gobierno argentino.

La pieza difundida por el oficialismo brasileño toma como punto de partida expresiones favorables hacia Milei realizadas por integrantes del espacio opositor. Al acompañar el contenido, Lula escribió: “Ya vimos esta película antes y quien perdió fue Brasil”, mientras el PT utilizó el material para cuestionar el rumbo económico que atribuye a su rival.

Qué dijeron Flávio Bolsonaro y su equipo sobre Javier Milei

Uno de los fragmentos seleccionados por el PT corresponde a Daniella Marques, responsable de coordinar el programa económico de Flávio Bolsonaro. En el video, la economista aparece calificando al mandatario argentino como un referente: “Milei es un gran ejemplo”.

La campaña oficialista también recuperó una declaración del propio Flávio Bolsonaro sobre la Argentina posterior a la llegada de Milei a la Presidencia. “Empezamos a tener esperanzas de terminar como Argentina hoy”, afirmó el candidato del Partido Liberal en el fragmento utilizado por el PT.

A partir de esas declaraciones, el oficialismo brasileño construyó una comparación entre las propuestas de Bolsonaro y distintas políticas aplicadas en Argentina. Entre los aspectos mencionados aparecen cambios en la legislación laboral y la evolución de los precios de los alimentos.

La referencia a la carne de burro y el escenario electoral en Brasil

El tramo más provocador del video aparece cuando el PT hace referencia al precio de la carne en Argentina y plantea, mediante una expresión utilizada en tono de campaña, una supuesta alternativa relacionada con el consumo de carne de burro. El material termina con una pregunta dirigida a los electores: “¿Alguien quiere comer carne de burro dentro de un año?”.

Já vimos esse filme antes e quem perdeu foi o Brasil. — Lula (@LulaOficial) September 15, 2026

La publicación se conoció en medio de una campaña presidencial competitiva. La encuesta de Quaest realizada entre el 10 y el 13 de septiembre sobre 2.004 personas registró a Lula con 36% y a Flávio Bolsonaro con 31% en el primer turno; para un eventual balotaje, marcó 42% para Bolsonaro y 40% para Lula, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.