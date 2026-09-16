Comprar un producto por internet suele tomar apenas unos segundos. Sin embargo, detrás de ese simple click existe una cadena de actividades que involucra logística, tecnología, medios de pago, atención al cliente, transporte y miles de puestos de trabajo distribuidos en distintas regiones del país.

El comercio electrónico ganó relevancia de manera sostenida en Argentina durante los últimos años. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector viene registrando un crecimiento constante y ya forma parte de los hábitos de consumo de millones de personas. En paralelo, las empresas debieron ampliar sus estructuras para responder a una demanda cada vez más amplia.

De acuerdo con Efecto MELI, el informe elaborado sobre datos del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, la actividad vinculada a la compañía sostuvo más de 126.500 puestos de trabajo en Argentina durante 2025, entre empleos directos e indirectos. Según el estudio, más de 16.700 corresponden a trabajadores contratados directamente por la empresa y cerca de 109.800 se vinculan con actividades económicas que se generan alrededor de su operación.

Mucho más que una entrega a domicilio

Cuando un consumidor realiza una compra online intervienen numerosos actores. Además de vendedores y compradores, participan operadores logísticos, transportistas, centros de almacenamiento, desarrolladores tecnológicos, empresas de servicios financieros, comercios que funcionan como puntos de retiro y proveedores de servicios profesionales.

Foto: Mercado Libre.

Según el informe, por cada empleo directo generado por Mercado Libre existen casi siete puestos de trabajo indirectos asociados a actividades que forman parte de la cadena de valor del ecosistema. El comercio concentra el 26% de esos puestos, mientras que logística, almacenamiento y transporte representan otro 21%. También aparecen actividades vinculadas a servicios financieros, tecnología, publicidad y servicios profesionales.

La logística es uno de los eslabones más visibles de esta transformación. El estudio señala que Mercado Libre contaba con 45 centros logísticos activos en Argentina durante 2025 y que ese año incorporó 154 nuevas ciudades a su red de agencias de entrega y retiro. Según la compañía, la red alcanzó 1.142 agencias distribuidas en todo el país.

El impacto que también alcanza a las pymes de Argentina

El crecimiento del comercio electrónico no solo impulsa grandes operaciones logísticas. También genera oportunidades para pequeñas y medianas empresas. Según Efecto MELI, más de 330.000 PyMEs y emprendedores vendieron productos dentro del marketplace durante 2025.

Más allá de las cifras particulares de Mercado Libre, el fenómeno refleja una transformación más amplia de la economía digital argentina. La expansión de las ventas online impulsó nuevas inversiones en infraestructura, tecnología y servicios que hoy forman parte de la experiencia cotidiana de compra de millones de personas. Detrás de cada paquete que llega a una casa hay una red de trabajadores y empresas que hace posible que una operación digital termine convirtiéndose en una entrega física.