El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido en el mercado como el “Gurú del Blue”, se refirió a la nueva línea de créditos UVA que lanzó el Banco Nación para financiar hasta el 100% de la compra de vehículos y explicó en qué casos conviene tomar ese tipo de financiamiento.

“El crédito lo tiene que tomar la persona que tenga dinero suficiente como para pagar la cuota y la necesidad de comprar un auto”, afirmó en una entrevista con Radio Rivadavia. Y añadió que, sin esas dos condiciones, conviene esperar.

“Hoy es un gran momento para comprar un auto porque hay mucha oferta”, expresó sobre el mercado automotor, al anticipar que los precios subirán el año próximo.

“El año que viene se va a acomodar la oferta a la demanda y los precios van a subir”, indicó. Por eso, consideró que 2026 es un buen momento para adquirir un 0 km.

El especialista extendió este diagnóstico al mercado inmobiliario y sostuvo que “la propiedad está a muy buen precio” en la Argentina.

Según el especialista, hoy una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires “está mucho más barata” que en Uruguay o Paraguay. Por eso, consideró que el precio de los inmuebles todavía tiene recorrido para subir .

Sobre el crédito hipotecario UVA, lo calificó como una alternativa conveniente frente a otras épocas. “Pagás UVA más 7,5%”, detalló, y lo comparó con la tasa en dólares más 11% de la era Menem.

Di Stefano vinculó esta recomendación con su proyección inflacionaria para los próximos meses, la cual aseguró que “ va a ir fuertemente a la baja”.

El Cronista

La recomendación de Di Stefano de cara a 2027: “Hacelo ahora...”

Consultado sobre el escenario electoral de 2027, el Gurú recomendó anticipar decisiones financieras. “Lo que quiero hacer en el 2027 lo tengo que hacer hoy”, sostuvo, y sugirió definir inversiones durante este año.

En este sentido, fue enfático con quienes evalúan comprar una vivienda o un vehículo y recomendó tomar decisiones de compra antes del año electoral.

“ Si vos tenés que comprar el auto, compratelo ahora, no en el 2027 ”, aseguró. “ Necesitás sacar un crédito, sacalo ahora ”, agregó, en referencia a la conveniencia de las condiciones de financiamiento actuales frente a las que anticipa para el año próximo.

Para cerrar, Di Stefano cerró su análisis con una proyección sobre 2027. Anticipó que, por la cercanía de las elecciones, “el dólar va a aumentar” y el Gobierno respondería subiendo la tasa de interés.