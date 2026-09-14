En esta noticia Qué pasará con el dólar a fin de año, según el Gurú del Blue

El especialista financiero Salvador Di Stefano , conocido como el Gurú del Blue, analizó el escenario cambiario y explicó por qué “el dólar dejó de ser negocio” en la Argentina.

Durante una entrevista con LN+, el especialista planteó que quienes compraron dólares en el último año obtuvieron un rendimiento muy bajo.

El dólar MEP, que hace un año cotizaba $ 1488, hoy se encuentra en $ 1531, lo que representa una suba del 3% contra una inflación de 36% en el mismo período.

“El que compró dólares realmente hizo un pésimo negocio”, expresó el analista.

Para Di Stefano, el cambio fundamental en la recomendación de inversión de comprar a vender dólares responde a una transformación profunda en la macroeconomía que comenzó con el gobierno de Milei.

El analista explicó que durante décadas Argentina funcionó bajo déficit fiscal, lo que generaba presiones devaluacionistas. “Yo vengo diciendo desde el 2023 que no es negocio comprar dólares”, afirmó.

El gobierno actual implementa una estrategia opuesta a la de administraciones previas. Según Di Stefano, mientras que gobiernos anteriores enfrentaban déficit fiscal, generando dos únicas alternativas (tomar deuda o emitir dinero), la gestión actual mantiene superávit fiscal.

Esta transformación produce cambios en el contexto de inversión. Por esa razón, Di Stéfano recomendó cambiar las decisiones de inversión.

“Si antes te recomendaban comprar dólares, hoy vendé los dólares”, señaló el especialista. “Porque el régimen económico es absolutamente distinto”, completó.

Qué pasará con el dólar a fin de año, según el Gurú del Blue

El especialista hizo también un repaso y análisis sobre lo que pasará con el dólar a fines de 2026.

Por un lado, afirmó que Argentina enfrenta un récord de exportaciones agrícolas y de recursos naturales, por encima de los u$s 100.000 millones, lo que genera un fuerte flujo de divisas.

“Todo lo ingresado entre exportaciones, menos importaciones, financia holgadamente todos los dólares”, afirmó.

En paralelo, apuntó que con el RIGI “a fines del 2026 va a haber ingresado u$s 10.500 millones”, mientras permanecen pendientes de aprobación inversiones por u$s 153.000 millones.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

Consultado sobre si Argentina enfrenta el riesgo de una “enfermedad holandesa”, Di Stéfano rechazó la hipótesis.

Esta teoría plantea que excesivos ingresos de dólares generan presión a la baja sobre la moneda local. El especialista argumentó que Argentina aún debe acumular reservas y pagar deuda.

Di Stefano también rechazó las críticas a la demanda de divisas por parte de ciudadanos. “Gracias a Dios que la gente compra dólares, porque si no comprara, el dólar estaría mucho más abajo”, explicó.

Mientras los depósitos en dólares en el sistema financiero experimentaron una expansión acelerada, los préstamos en dólares también se multiplicaron.

Di Stéfano interpretó estos movimientos como indicadores del futuro económico y advirtió sobre una tendencia hacia mayor dolarización.

“Va a haber a futuro más depósitos en dólares que los depósitos en pesos”, pronosticó. “Porque la gente no quiere el peso, la gente quiere el dólar”, completó.

“Ojalá vayamos a una dolarización y terminemos con esta cantinela”, manifestó al argumentar que “todo el mundo le echa la culpa que va a haber una devaluación para no invertir”.