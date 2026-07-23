En esta noticia Qué va a pasar con el dólar en 2027, según Secco

La reciente suba del dólar, que se ubica por encima de los $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación, representa un cambio de tendencia respecto a la estabilidad que mostraba en los primeros meses del año.

Tras este último aumento, algunos analistas señalan que el actual valor del dólar constituye un nuevo punto de equilibrio para la economía argentina. Otros, en cambio, consideran que la cotización aún tiene camino por recorrer.

El economista Luis Secco analizó el escenario y reconoció que el el dólar experimenta una tendencia alcista, pero sostuvo que la moneda estadounidense aún no logra compensar completamente la inflación que atraviesa la economía argentina.

Los datos que presenta Secco muestran una realidad compleja en la formación del tipo de cambio real. “Tuvimos una apreciación real de un poquito más del 9% del tipo de cambio real multilateral, y contra el dólar de un 12%”, señaló el analista en una entrevista con Pulso Financiero, programa de El Cronista Stream.

Esta evolución genera interrogantes sobre el funcionamiento de la fase cuatro del régimen de bandas cambiarias.

“La idea era que, como se iba a ajustar la banda con la inflación, no ibas a tener un encarecimiento en dólares o una apreciación real”, planteó el economista. Sin embargo, advirtió que los números que se presentan demuestran que este objetivo no se cumple en la práctica actual.

La ubicación del tipo de cambio dentro de la banda de flotación revela un patrón deliberado: Secco señala que el dólar se posiciona “en el medio de la banda o para abajo”, con cierto deseo por parte del Banco Central (BCRA) "de que esté ahí”.

El economista abogó además por una liberación total del cepo cambiario y la libre flotación del tipo de cambio.

“Si el tipo de cambio actual es sustentable como dice el Gobierno, liberalo y fijate a ver si realmente es el tipo de cambio de mercado” , desafió.

Qué va a pasar con el dólar en 2027, según Secco

“Creo que de alguna manera las acciones del Gobierno te lo indican: estamos atravesando un periodo relativamente positivo en términos de expectativas, pero que puede cambiar rápidamente en términos de la dinámica política de Argentina“, advirtió el economista.

“Si uno cree que se terminó el péndulo es una cosa, pero si el péndulo político amenaza con volver, vamos a ver algunas presiones “, agregó.

En este sentido, puso como referencia la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual advierte que el gobierno debe “prepararse para el 2027″.