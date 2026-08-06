En esta noticia Reforma del BCRA: los tres puntos que deben modificarse, según Redrado

Martín Redrado, expresidente del Banco Central (BCRA), participó este jueves de Cuentas Claras, en El Cronista Stream, donde analizó la propuesta de reforma de la Carta Orgánica de la entidad.

En esa línea, sostuvo que la solidez de este cambio que impulsa el Gobierno no depende solo de su contenido, sino de su respaldo legislativo. Para el economista, es “muy importante” que la nueva norma logre ”la mayor amplitud de votos posible" en el Congreso.

“Si sale (aprobada) por 130 votos, raspando en Diputados, y con apenas 37 senadores, no generará la confianza necesaria ya que se puede cambiar por otra ley”, aseguró.

A propósito de esto, Redrado consideró que la amplitud de los votos garantizaría un horizonte institucional de largo plazo. Según el exfuncionario, cuanto más apoyo reciba la ley, más difícil será para futuros gobiernos revertir la independencia del Banco Central.

NA

Reforma del BCRA: los tres puntos que deben modificarse, según Redrado

Redrado conectó su análisis con los tres puntos que propuso para blindar los cambios del BCRA. En primer lugar, planteó igualar los criterios de nombramiento y remoción de directores de la entidad.

“ Deben tener los mismos criterios: si la remoción se sanciona en Diputados y Senadores por mayoría, debe ocurrir lo mismo para la aprobación ”, precisó.

Asimismo, el economista abordó la necesidad de modificar la política de encajes bancarios. En este apartado, dijo: “Muchos gobiernos utilizaron los encajes para poder financiar también al sector público”.

Por eso, Redrado planteó que bajar los niveles de encajes actuales permitiría liberar crédito para el sector privado. “Argentina tiene encajes al 45%, mientras que otros países operan con el 20%”, afirmó.

Finalmente, propuso reformular el Artículo 3 del Banco Central. Si bien preservar el valor de la moneda es vital, remarcó que además debe sumarse el objetivo de la estabilidad financiera. Para lograrlo, mencionó el rol de la Superintendencia de Bancos, que debe “controlar la liquidez y solvencia” de las entidades financieras.