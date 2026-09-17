En un mercado local marcado por una gran cantidad de inquilinos, la eterna disyuntiva sobre si conviene alquilar o acceder a un crédito hipotecario UVA se mantiene latente. Frente a esta duda, el especialista en vivienda Federico González Rouco abordó el factor decisivo a la hora de tomar una decisión.

Al ser consultado sobre si aconseja tomar un préstamo, el especialista sostiene su postura inicial. “A priori, digo que conviene sacar un crédito. Después, obviamente depende mucho de cada persona”, planteó Rouco en una entrevista por Cuentas Claras, en El Cronista Stream.

Explicó que, en el largo plazo, el comportamiento de un alquiler y de una cuota hipotecaria presenta dinámicas similares. Para el economista, un inquilino cuyos pagos ajustan por inflación afronta un esquema de actualización equivalente al de un crédito UVA.

Alquiler vs. crédito: qué variable mirar, según este referente del mercado inmobiliario

Para Rouco, el error común radica en comparar de forma directa el valor de un alquiler frente a la cuota . Según su mirada, el foco debe estar puesto en ”alquilar versus los intereses de la cuota", ya que lo que se paga de capital constituye en realidad un ahorro propio.

El economista detalló que los créditos combinan capital e intereses. En las primeras etapas el peso de los intereses es mayor, pero a medida que pasa el tiempo, ese componente se reduce en favor del patrimonio personal.

“Vos en realidad lo pagás y va a una cuenta tuya que es lo que se cancela de la deuda. En realidad, cada vez que pagas una cuota, estás como ahorrando” , explicó el especialista, en una diferencia clave con los contratos de alquiler tradicionales.

¿Qué ocurre en el peor escenario económico?

Frente al temor a eventuales incumplimientos de pago en contextos críticos, González Rouco desmintió la posibilidad de remates masivos. “En el peor escenario, no hay nadie que al que le ejecuten la casa”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la alternativa lógica antes de llegar a esa instancia es vender el inmueble. “Y cuando la vendés y cancelas el crédito, todo eso que pagaste de capital ya no lo debés”, detalló.

Para sacar provecho del financiamiento, el economista insistió en que el proceso demanda planificación rigurosa. “Para mí sacar un crédito es un laburo part-time que uno tiene que hacer”, sostuvo, subrayando que deben mirarse la tasa de interés, el precio de las propiedades y el valor del dólar .

Para el analista, otra decisión estratégica clave radica en el manejo de los ahorros propios. A modo de ejemplo, mencionó una propiedad a un valor de u$s 100.000 y la posibilidad de que el banco financie hasta el 75% del valor.

“Si el banco te financia hasta 75% (del inmueble), ahí tenés la decisión de poner todo tu capital o endeudarte más”, subrayó.

Respecto al valor actual de la divisa, concluyó que resguardar divisas surge hoy como la mejor alternativa. “Con este tipo de cambio que arranca así, lo que haría hoy es pedirle toda la plata que pueda al banco”, sostuvo.