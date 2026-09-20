Oro, dólar o ladrillo: qué problema resuelve cada uno y por qué no son intercambiables
Estos activos suelen aparecer como refugios para los ahorros, aunque responden a necesidades diferentes. Liquidez, cobertura, renta, uso y horizonte de inversión determinan el papel que cada uno puede cumplir dentro de un patrimonio.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 20 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.