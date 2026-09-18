Fabián Kon, presidente del 62º Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia, estuvo este viernes en El Cronista Stream para anticipar lo que se viene en el encuentro que reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales a fin de mes en Mar del Plata.

Bajo el lema “ Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia ”, el coloquio analizará los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.

“ Es un coloquio diferente el de este año, es una hoja de ruta ” para saber qué hay que hacer en el país para crecer, indicó Kon.

El especialista afirmó que se viene “un coloquio con datos” y que a la “Argentina le llegó el momento de cambiar”. “Me cuesta mucho pensar que todos los países han logrado estabilidad y que nosotros no podamos resolver ese problema, porque está en los libros”, indicó.

“En Argentina se viene un ciclo muy positivo”, proyectó.

Qué esperan los empresarios del 62° Coloquio de IDEA

El presidente del Coloquio recordó que la Argentina atravesó varias crisis. “Es un país que viene de caerse y levantarse durante muchos ciclos (…), pero no es lo que queremos para nuestros hijos”, expresó.

En este sentido, comparó la situación con la de la región. “Nos comparábamos hace 20 años con Europa, con Estados Unidos, con los países nórdicos; ahora ya con Chile, Uruguay, Brasil”, que son países estables que crecen “sistemáticamente”, reflexionó.

Ante ese diagnóstico, los organizadores del evento evaluaron si lograr la estabilidad es posible. Para ello, un equipo de economistas, que presentará sus conclusiones en el coloquio, identificó “6 o 7 casos en el mundo” de países que lo lograron.

Fabián Kon, CEO de Banco Galicia.

Kon mencionó, entre otros, a España, Chile, Uruguay, Irlanda y Australia. Aclaró que “no nos queremos copiar de ninguno”, pero que comprobaron que “eso es posible”.

Según explicó, esos países pasaron “de dos dígitos de pobreza de 50-60 a un dígito, todos abajo de 10”.

Kon agregó que esas economías lograron “duplicar o triplicar el PBI per cápita”. En esta línea, planteó que en 20 años el ingreso promedio de los argentinos sea “el doble o el triple en términos reales de lo que es hoy”.

Consultado sobre el cambio de enfoque respecto de coloquios anteriores, Kon explicó que las reformas históricas pendientes “se están haciendo”, como la laboral.

“Tiene cosas muy positivas”, consideró, y destacó la necesidad de rediscutir “los convenios que tienen mucha antigüedad” y de “hacer más flexible el trabajo”.

Sobre el lema del encuentro y la posibilidad de que Argentina llegue a ser una potencia, Kon aseguró que el país tiene los recursos y enumeró “el tema energético, el tema agro, alimentación, minerales, talento”.

Se viene un coloquio “optimista”

Consultado sobre si será uno de los coloquios más optimistas de los últimos años , Kon respondió: “Optimista parece ser esperanza. Nosotros lo vamos a probar con datos”.

“Lo que estamos diciendo se puede, están dadas las condiciones, pero hay que hacer un montón de cosas”, agregó.

Fabián Kon, gerente general de Banco Galicia.

Kon anticipó que la hoja de ruta incluirá “temas de infraestructura, de educación y previsionales”. Precisó que el planteo es de alcance nacional y no partidista. “No queremos hablar del próximo gobierno”, explicó.

Sobre la estabilidad, Kon distinguió entre las variables fiscales y la percepción social. “El equilibrio fiscal es una herramienta”, dijo. En este sentido, sostuvo que la estabilidad debe verse “de lo que la gente siente” y no tanto “de los indicadores macroeconómicos”.