En esta noticia ¿Es momento de tener liquidez?

Tras superar los u$s 125.000 hace casi un año, Bitcoin entró en un mercado bajista que hoy lo ubica en torno a los u$s 75.000, un precio que muchos analistas ven atractivo.

En ese contexto, el reconocido influencer financiero Agustín Natoli, conocido como Joven Inversor, habló sobre la criptomoneda en diálogo con Pulso Financiero, el ciclo de El Cronista Stream.

Consultado sobre si hay que comprar Bitcoin, Natoli respondió: “Bitcoin hoy está en un gran momento para comprar”. Y agregó: “Si me sentabas acá hace un año, te decía: ‘Estamos en un gran momento para vender Bitcoin, cerca de u$s 100.000′”.

El especialista marcó un cambio de diagnóstico respecto al año pasado. “Hoy siento lo contrario”, explicó, y sostuvo que “cualquier precio por debajo de u$s 100.000 -como el actual- es un gran precio de compra”.

Sin embargo, aclaró que la recomendación no aplica para todos los perfiles de inversor. “Bitcoin no es para todo el mundo, es para aquellas personas que entienden cómo funciona la tecnología, que entienden su volatilidad, que pueden esperar”, advirtió.

Natoli remarcó que la decisión de comprar depende del plazo de inversión de cada persona. “Si vos sos una persona que quiere comprar Bitcoin, pero quizás con la plata que vas a comprar Bitcoin vas a irte de vacaciones a fin de año, yo no te puedo asegurar, ni yo ni nadie, que Bitcoin va a estar más caro que ahora”, explicó.

En cambio, para un horizonte más largo se mostró más optimista: de acá a dos años, dijo, es muy probable que esté más caro, aunque evitó garantizarlo con certeza absoluta.

¿Es momento de tener liquidez?

Por otro lado, consultado sobre el nivel de liquidez recomendado en un portfolio, Natoli fue claro: “La liquidez no se negocia”. “Lo peor que te puede pasar en el mercado es que te deje afuera”, explicó, y agregó que tener siempre algo de capital disponible permite recuperarse ante una caída.

El porcentaje ideal, según el especialista, varía según el momento de mercado. “Hoy estoy entre un 10% y un 20% de liquidez ”, detalló, aunque aclaró que ese número “se va moviendo” según la rentabilidad del portfolio.

Natoli recordó que hace un año su posición era distinta: tenía 40% de liquidez porque el mercado estaba a la baja. “Cuando el mercado está a la baja, estás más líquido”, explicó.

Hoy, en cambio, adoptó un perfil más comprador en cripto, lo que redujo su porcentaje de liquidez. Aun así, remarcó que nunca queda 100% invertido: “Te perdés oportunidades, si necesitás plata no tenés, básicamente”, dijo.