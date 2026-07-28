Alarma en Latinoamérica: dos países estuvieron al borde de una guerra por un error en Google.

Una disputa fronteriza en Latinoamérica quedó en la historia por como influyó la tecnología en un conflicto entre Estados. Un error en la representación de un límite internacional fue utilizado como argumento durante una operación militar que elevó la tensión entre dos países vecinos.

El episodio involucró a Google Maps, cuya cartografía mostraba de manera incorrecta una zona en disputa entre Costa Rica y Nicaragua. La situación escaló rápidamente y obligó a ambos gobiernos a trasladar el conflicto al plano internacional para buscar una resolución definitiva.

Cómo un error de Google Maps desató el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua

El origen del problema se remonta a 2010, cuando tropas nicaragüenses ingresaron en Isla Portillos, un sector ubicado en la región de Isla Calero que Costa Rica consideraba parte de su territorio. Allí instalaron un campamento, colocaron la bandera de Nicaragua y realizaron tareas que luego motivaron denuncias por presuntos daños ambientales en un área protegida.

La línea fronteriza del territorio en disputa en Google (Fuente: Google Maps). Google Maps

La controversia tomó una dimensión inesperada cuando el comandante nicaragüense Edén Pastora sostuvo que había consultado Google Maps antes del operativo y que la plataforma identificaba esa franja de terreno como perteneciente a Nicaragua. Sin embargo, posteriormente se comprobó que el servicio presentaba un error cartográfico que desplazaba la frontera cerca de tres kilómetros dentro del territorio costarricense.

La decisión internacional que puso fin a la disputa

Tras conocerse la equivocación, Google corrigió la información de sus mapas, aunque el conflicto diplomático ya estaba instalado. Nicaragua mantuvo su presencia en el área durante un tiempo, mientras Costa Rica, que no posee ejército desde 1948, optó por llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.

Después de varios años de análisis, el tribunal con sede en La Haya resolvió que el territorio correspondía a Costa Rica. Además de ordenar el retiro de las tropas nicaragüenses, estableció responsabilidades por los perjuicios ambientales ocasionados y dispuso medidas de reparación para la zona afectada.

El caso quedó como uno de los antecedentes más singulares de la región al demostrar cómo una falla en una plataforma digital pudo influir en una controversia geopolítica de alcance internacional y terminar siendo parte de un expediente judicial entre dos países.