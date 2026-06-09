En días en que el mercado monitorea día a día la dinámica del Banco Central, la acumulación de reservas y el valor del dólar, planchado desde hace meses, el economista Ricardo Delgado analizó la coyuntura y fue directo en su opinión.

El exfuncionario se refirió a la decisión del Gobierno de no levantar el cepo por completo. “Es parte del pragmatismo”, aseguró y consideró que es una medida adecuada para este momento. Además, se refirió a la acumulación de reservas del Central: “Todavía no es suficiente”. Qué dijo sobre las posibilidades de una corrida cambiaria.

El “pragmatismo” de mantener el cepo al dólar

En una entrevista en el programa Cierre de Mercado, por Ahora Play, el economista indicó por qué, a pesar de las tensiones, el Gobierno logró “blindar” la economía de una corrida cambiaria, al menos en el horizonte inmediato.

Consultado sobre la decisión oficial de no abrir las restricciones para las empresas de manera total, Delgado fue contundente al calificar la medida como un acto de realismo político y económico. “Creo que eso es parte del pragmatismo... y creo que está bien. ¿Por qué? Porque no hay dólares todavía suficientes”, explicó el exfuncionario de Mauricio Macri.

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Para Delgado, la acumulación de divisas es el corazón de la estrategia oficial, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. “Las reservas en dólares aumentaron u$s 6000 millones de fin de año esta parte. Pero cuando las comparás con diciembre del año pasado, medidas en pesos es lo mismo”, explicó. “¿Por qué? Eso es básicamente la apreciación cambiaria. Esto quiere decir que todavía las reservas no están en un nivel confortable ni de casualidad”, señaló.

En esa línea, Delgado sostuvo que “mantener el cepo a las empresas no es una medida deseable, no es un objetivo, pero sí es lo que se puede hacer en este contexto”. Y remarcó que la prioridad es seguir comprando divisas para robustecer el balance del Central.

Los motivos detrás de la “paz cambiaria”: ¿podría haber una corrida?

Uno de los puntos a los que se refirió Delgado fue la desactivación del riesgo de una crisis de balanza de pagos. Mientras muchos analistas advierten sobre la volatilidad, se mostró confiado. “Están dadas las condiciones para que no haya ninguna corrida, no hay ninguna posibilidad”, remarcó. “Yo te diría en este año y, si me apuras, hasta mediados del año que viene de que haya una corrida”, agregó.

Sin embargo, condicionó esta calma a dos factores críticos. “Si el Gobierno logra continuar con esta política de acumulación de reservas, por un lado, y, si logra refinanciar los vencimientos de manera ordenada por el otro”, detalló. Sobre este último punto, advirtió que el Ejecutivo aún adeuda un plan de largo plazo. “El Gobierno no está teniendo un programa financiero que resuelva y que creo que explica parte de por qué el riesgo país está todavía rondando los 500 puntos . No está logrando dar un horizonte más largo de cómo va a financiar sus vencimientos”, apuntó.

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El dilema de la competitividad

A pesar de la tranquilidad financiera, Delgado se refirió a los posibles costos del esquema actual, especialmente en lo que respecta al tipo de cambio oficial y su impacto en la economía real. “Yo creo que hay que recuperar el instrumento cambiario, no para devaluar sino para utilizarlo como lo utilizan los países de la región, deslizando en momentos en donde tenés un shock externo, tratando de darle algún espacio más a los sectores que hoy tienen problemas de competitividad”, opinó.

Además, para el economista, el uso del dólar y el salario como “anclas” contra la inflación está asfixiando a sectores clave. “Si vos le congelaste el tipo de cambio y le pusiste a aquellos sectores que producen un aumento de costos del 15% en dólares en 6 meses, bueno, es muy difícil producir así”, dijo.