El Banco Central no emitirá más series de Bopreal. Según supo El Cronista de altas fuentes de la City, el regulador monetario considera que el objetivo de ese instrumento, regularizar deudas comerciales que arrastraba el sector privado, estaría a punto de ser cumplido. Por lo tanto, tomó la decisión de no emitir nuevos títulos en dólares.

Si bien aún no se levantó el cepo para empresas -y todo parece indicar que continuará al menos hasta después de las elecciones presidenciales de 2027-, la flexibilidad cambiaria es mayor que la heredada en 2023, con compañías girando mes a mes dividendos y utilidades a sus casas matrices.

El último movimiento del Bopreal llegó el lunes pasado, cuando el BCRA pagó u$s 1028 millones correspondientes a la Serie 3. Así, ya quedó saldada la mitad de la deuda comercial privada que había cuando asumieron Javier Milei y Santiago Bausili. Desde ese entonces, el regulador dio pasos hacia una mayor flexibilidad cambiaria para empresas, sin levantar todas las capas del cepo para las personas jurídicas.

“En lo que va del año, el mercado cambiario ha absorbido demanda de dividendos por u$s 1800 millones. Además, el horizonte para el manejo libre de esas operaciones se flexibilizó. A partir del pago de Bopreal más reciente, ha quedado saneado el 50% del problema de la deuda comercial privada existente en diciembre 2023”, explicó Vladimir Werning, vicepresidnete del BCRA, en el último congreso del IAEF.

“Los Bopreales fueron un instrumento emitido por el BCRA con el fin específico de dar una solución a los pagos atrasados de importadores a proveedores del exterior, por lo que una vez regularizada la situación se dejaron de emitir. En las últimas licitaciones de estos instrumentos la demanda fue baja reflejando que la situación de pagos al exterior se había normalizado”, explicó Alejandro Fagan, estratega de Balanz.

Además, el Bopreal fue un instrumento de política monetaria: fue utilizado para absorber pesos en un contexto de elevada inflación. “Sirvió para convertir pesos en deuda en dólares, para evitar que corrieran contra el tipo de cambio en los primeros meses del gobierno”, explicó el economista Federico Machado.

Los próximos vencimientos de capital de Bopreal serán en abril y octubre de 2027. Los bonos fueron utilizados por algunas empresas para pagar impuestos de manera anticipada. “El pago de Bopreales depende de lo que se utilice de manera anticipada como pago de impuestos. Bajo nuestros supuestos estimamos que aún restarían pagar unos u$s 3700 millones”, agregó Fagan.

El envío de utilidades al exterior creció en los últimos meses. Según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril los egresos fueron de u$s 365 millones, mientras que en marzo habían trepado a u$s 869 millones. Los sectores que más dólares giraron el último mes fueron “Oleaginosos y Cerealeros” (u$s 122 millones), “Energía” (u$s 107 millones) y “Metales Comunes y Elaboración” (u$s 57 millones).

En abril de 2025, cuando anunció la liberación del cepo, el BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para pagar dividendos a accionistas no residentes correspondientes a utilidades obtenidas en los ejercicios a partir de enero de 2025.

Con otras fuentes de financiamiento que el Gobierno anuncia que están “aseguradas”, como un nuevo REPO con bancos internacionales con garantías de organismos multinacionales, el BCRA tampoco necesita emitir más deuda.

Los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, como fueron bautizados por el BCRA, tienen por delante 16 meses cotizando en el mercado secundario. Del primario ya se despidieron. Una era llega a su fin.