La histórica fabricante de calzado Grimoldi arrancó 2026 con números en rojo por primera vez en cuatro años. La compañía perdió casi $ 1900 millones en el primer trimestre, golpeada por la caída del consumo, la baja de precios y el costo de financiar cuotas. Ahora apuesta a nuevas marcas internacionales para recuperar rentabilidad. Según el balance que presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), perdió $ 1872 millones en el primer trimestre por sus operaciones en la Argentina. El rojo equivale al 3,2% de sus ventas y marca un fuerte contraste frente a los $ 7040 millones de ganancia que había obtenido en el mismo período del año pasado. Con este resultado, Grimoldi cortó una racha de 19 trimestres consecutivos con ganancias. La única excepción había sido a fines de 2023, por el impacto de la devaluación tras el cambio de Gobierno. En su presentación ante inversores, la empresa definió el contexto como “un panorama peor de lo esperado” para la industria de indumentaria y calzado. Según explicó, la desaceleración del consumo que había comenzado a fines de 2025 se profundizó durante los primeros meses del año y obligó a las compañías del sector a bajar precios y resignar márgenes para sostener el volumen de ventas. El deterioro también se reflejó en las ventas. Durante el trimestre, Grimoldi comercializó 547.000 pares, un 13% menos que en el mismo período de 2025, cuando había vendido 626.000 unidades. La baja fue especialmente fuerte en el canal mayorista, donde el volumen retrocedió 23%, mientras que las ventas online cayeron 35%. En términos de facturación, las ventas ajustadas por inflación fueron de $ 59.000 millones, un 26% menos que en el mismo período del año pasado. Según explicó la empresa, la baja fue mayor a la de los pares vendidos porque redujo precios en todos sus canales para sostener la demanda. A eso se sumó un fuerte aumento de los costos financieros, que pasaron del 6,7% de la facturación al 18,6% en un año. La empresa lo atribuyó al costo de financiar capital de trabajo y a las cuotas ofrecidas a los consumidores. Grimoldi también mencionó otros factores que golpearon a la industria, como el exceso de stock de verano, las altas tasas de interés, el retraso en la cobranza de clientes mayoristas y la presión de las importaciones vía plataformas internacionales. “La situación forzó una reducción de márgenes para evitar una caída mayor del volumen de ventas, afectando la rentabilidad de la mayoría de las empresas en la industria de indumentaria y calzado. Esto, sumado a que en el primer trimestre las empresas liquidan el inventario excedente que les queda de la temporada de verano, y a que la inflación general fue mayor a la esperada, resultó en un panorama peor de lo esperado”, señaló la compañía en el documento enviado a la CNV. A pesar del deterioro del negocio, la compañía mantuvo sus planes de expansión. Hoy, el canal de venta directa al consumidor ya representa el 68% de sus ingresos en pesos y concentra gran parte de las ventas de la empresa. En paralelo, la empresa avanza con nuevos locales de Vans y The North Face y prepara el regreso de Mango al mercado argentino, una operación que estará bajo su control. La marca española volverá al país después de más de dos décadas con un plan que contempla la apertura de cinco locales en cinco años. El primero está previsto para septiembre y la empresa ya negocia desembarcos en shoppings de IRSA como Alto Palermo, DOT y Rosario. Actualmente, Grimoldi opera marcas como Hush Puppies, Merrell, CAT, Kickers, Vans y New Balance, además de sus líneas propias. La compañía también confirmó que sigue negociando con otras empresas internacionales de calzado e indumentaria para ampliar su oferta. De cara a los próximos meses, la empresa prevé que la primera mitad del año siga siendo difícil para el sector. Sin embargo, espera una recuperación hacia el segundo semestre. Fundada en 1895, Grimoldi es una de las compañías de calzado más tradicionales de la Argentina. Además de la fabricación, opera una red de más de 100 puntos de venta y maneja licencias internacionales de algunas de las principales marcas del sector.