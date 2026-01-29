Microsoft detalló cuáles serán las profesiones que sobrevivirán al despliegue de la IA en todo el mundo.

El riesgo país frenó su racha bajista y los bonos cerraron al alza en una rueda volátil

Microsoft sufrió una caída en la bolsa después de presentar en su informe de resultados un gasto récord y una ralentización del crecimiento de las ventas en la nube. Sus acciones se hundieron hasta 11% a u$s 429,24, la mayor caída intradía desde marzo de 2020.

Aunque Microsoft superó expectativas en ingresos y ganancias, el mercado leyó que la apuesta por IA está saliendo carísima y el crecimiento de la nube empieza a mostrar señales de moderación.

“Hoy Microsoft es, sobre todo, una compañía cloud. En el trimestre cerrado el 31 de diciembre, el cloud revenue superó u$s 50 billones por primera vez, explicando 63% del revenue total. Más aún: más del 90% del crecimiento de ingresos de los últimos dos años vino de Azure + Microsoft 365 Cloud. En el mismo período (Q2 2024 a Q2 2026), los ingresos cloud crecieron +50%, mientras que el resto del negocio apenas +5%. Por eso, cualquier señal de desaceleración en cloud pega directo en la valuación”, detalló a El Cronista Eze Estrada, CEO de Poncho Capital.

El mayor fabricante de software del mundo ha experimentado un rápido crecimiento en su negocio de computación en la nube, pero a pesar de gastar mucho en centros de datos, ha tenido dificultades para poner en línea la capacidad lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda.

Así, el gran problema que tuvo Microsoft fue que los gastos de capital para el segundo trimestre fiscal alcanzaron los u$s 37.500 millones, un 66% más que el año anterior y superaron las estimaciones de los analistas, que eran de u$s 36.200 millones.

Eso se combinó con que la unidad de computación en la nube Azure registró un aumento de ingresos del 38% durante el trimestre, pero es tasa de crecimiento se ralentizó en un punto porcentual, con respecto al trimestre anterior. La compañía espera que las ventas de Azure aumenten entre un 37% y un 38% en el trimestre actual.

Eso generó preocupación en los inversores, que temen que las acciones de la compañía en Inteligencia Artificial tarden más de lo esperado en dar sus frutos.

“Uno de los problemas centrales que está pesando en los inversores es que el gasto de capital está creciendo más rápido de lo que esperábamos, y tal vez Azure está creciendo un poco más lento de lo que esperábamos”, dijo Keith Weiss, analista de Morgan Stanley, durante una llamada con analistas.

Dijo que los inversores, estaban preocupados por el retorno de ese gasto y Hood respondió diciendo que una parte de la capacidad de la nube se destina a equipos internos, lo que impulsa productos como Copilot. Señaló que, si toda la nueva capacidad se hubiera destinado a Azure, las tasas de crecimiento habrían sido notablemente más altas.