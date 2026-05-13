El rally en el mercado se muestra concentrado en acciones del sector tecnológico. El fuerte avance dejó al mercado con elevados niveles de complacencia, lo cual podría representar un riesgo bajista de corto plazo. Qué estrategias recomiendan con los Cedear luego de las importantes ganancias de las ultimas semanas. Las acciones en Wall Street alcanzaron nuevamente máximos históricos, en un contexto de elevada euforia y optimismo. El avance en los índices en el último mes estuvo fundamentalmente impulsado por el rally en las acciones tecnológicas en general y de semiconductores en particular. El S&P500 sube 6,7% en el último mes, alcanzando máximos históricos, mientras que los papeles tecnológicos ganan 17,7%. En el caso de los semiconductores, estos registran ganancias de 26,4% en el último mes. Detrás del S&P500 se encuentran el sector de real estate, con una ganancia en el último mes de 5,5%, seguida por Consumo discrecional (4,1%). Atrás se ubica en Dow Jones, que sube 3% en el último y debajo de tal índice se encuentran los demás índices sectoriales, los cuales muestran ligeras subas y hasta perdidas de 4% en dicho periodo. Es decir, existe una importante concentración del avance en el sector tecnológico, mientras que los demás papeles en EEUU no solo que no muestran semejante ganancia, sino que incluso registran perdidas en el ultimo mes. Los analistas de Sailing Inversiones remarcaron que dentro del rally de Wall Street se evidencia que hay pocas acciones festejando y que no es una suba generalizada en el mercado. “El S&P 500 subió, los titulares hablan de euforia y muchos inversores sienten que se están perdiendo algo. Pero hay un dato que cambia todo. Si se mide el índice de forma igualitaria (dándole el mismo peso a las 500 empresas en vez de más a las más grandes), el panorama es completamente distinto. Ese índice, el S&P 500 Equal Weight, no está en máximos. Y eso cuenta una historia muy diferente”, sostuvieron desde Sailing Inversiones. En otras palabras, lo que remarcan desde Sailing Inversiones es que rally no es de Wall Street en general, sino de un puñado de empresas de inteligencia artificial. “No más de 10 compañías están empujando el índice principal hacia arriba, mientras el resto del mercado sigue reflejando la incertidumbre real que genera el conflicto Irán-Estados Unidos. Cuando un sector sube con tanta fuerza mientras todo lo demás está estancado o cayendo, las alarmas se encienden”, alertaron. El ultimo rally en el mercado dejó señales de cierta complacencia en el mercado. El índice de volatilidad cayó a la zona de mínimos del año y el apetito por riesgo por parte de inversores a nivel global volvió a dispararse, según Goldman Sachs. Los analistas de Goldman Sachs alertaron que el Indicador de Apetito por el Riesgo sigue subiendo y ahora parece estirado, con señales tempranas de sobrecalentamiento a medida que los inversores se agolpan en activos más riesgosos persiguiendo mayores ganancias. Una señal de riesgos de sobre calentamiento en las acciones en EEUU es el ratio put call, el cual muestra un pico histórico. El ratio put call es del 60%, por lo que 6 de cada 10 opciones lanzadas en el mercado son opciones de compra, lo cual implica una apuesta alcista por parte del mercado. Esto muestra que gran parte del mercado se encuentra inclinado al alza, lo cual podría ser un riesgo de saturación en el rally actual. Parte de esa saturación se evidenció en las últimas jornadas, con fuertes bajas en los papeles tecnológicos, que eran justamente los que más habían subido previamente. El martes, por ejemplo, el sector de semiconductores se desplomó 6% y el tecnológico cayó mas del 3%, mientras que el resto de los sectores se mantuvo con cambios sustancialmente mas ligeros, incluso mostrando subas en sectores más conservadores como el de salud, que ganó mas del 2% dicha jornada. Maximiliano Tessio, asesor financiero, advierte que hay señales claras de euforia en Wall Street. Entre tales señales destaca que el VIX volvió a niveles bajos, además de que el put/call ratio muestra mucha complacencia y el mercado volvió rápidamente a pagar múltiplos muy exigentes en tecnología y AI. Sin embargo, explica que eso no necesariamente implica un techo inmediato. “Mientras siga firme el crecimiento de utilidades y continúe el flujo hacia inteligencia artificial, el rally todavía puede extenderse. Lo que sí veo es un mercado mucho más sensible a cualquier sorpresa en tasas, inflación o geopolítica”, afirmó. Las ganancias estuvieron mayormente concentrados en papeles del sector tecnológico. En se sentido, Tessio coincide en que en las últimas semanas quedó claro que el principal driver sigue siendo el ciclo de inversión en AI. “Los balances tecnológicos volvieron a sorprender positivamente y el mercado interpreta que el capex que están haciendo compañías como Microsoft, Google o Amazon todavía tiene respaldo en crecimiento de ganancias. Incluso los reportes destacan que el flujo hacia AI sigue acelerándose y que el mercado continúa premiando a las empresas vinculadas a infraestructura tecnológica”, señaló. El último dato de inflación cayó mal al mercado ya que estuvo por encima de lo esperado. El IPC de abril fue del 3,7%, por encima de lo esperado, lo cual revitalizó las especulaciones de una suba de tasas de la Fed. La suba de la inflación estuvo fundamentalmente asociada al rally en el precio del petróleo que empujó a los precios al alza. El hecho de que la Fed aplique política monetaria contractiva pone en riesgo la salud de la macro de EEUU y por ello los inversores se mostraron pesimistas el martes. Sin embargo, y a pesar del recorte reciente, los principales índices bursátiles en EEUU se mantienen en zona de máximos históricos. En el año, el S&P500 avanza 7,5%, mientras que el Nasdaq gana 13,7%. El Dow Jones, por su parte, sube 3,3% En un punto intermedio, el S&P500 equal Weight, es decir, que esta igualmente ponderado, sube 6% este año. Matías Mininni, Portfolio Manager Investment Ideas en Balanz, remarcó que cada vez que el S&P500 regresa a máximos históricos luego de un ajuste reaparece la duda de si se mantiene vigente la oportunidad. Dado los fuertes movimientos del mercado, Mininni señala que desde el lado del posicionamiento conviene estar posicionado antes que esperar el momento ideal. “Ese momento ideal casi nunca se presenta de manera clara. Más que preguntarnos si el S&P600 en máximos llega tarde, creemos que la pregunta más útil es si el inversor tiene horizonte y convicción para seguir invertido en un activo que, con el tiempo, fue renovando sus motores de suba”, comentó. En cuanto a las inversiones, Mininni resaltó que “para el largo plazo, estar invertido en una canasta amplia y diversificada suele ser más efectivo que intentar adivinar qué corrección esperar o qué liderazgo exacto va a dominar el próximo tramo”. El rally en las acciones en Wall Street se dio en medio de una temporada de balances que dejó señales positivas en el mercado. Según datos de FactSet, el 84% de las empresas que conforman el S&P500 han superado las estimaciones de ganancias por acción hasta la fecha para el primer trimestre. Tal registro es el porcentaje más alto desde el segundo trimestre de 2021, cuando había sido del 87%. Del mismo modo, FactSet informa que el 80% de las empresas del S&P500 han superado las estimaciones de ingresos hasta la fecha para el primer trimestre, lo que está por encima del promedio de 5 años (70%) y por encima del promedio de 10 años (67%). Bajo este escenario, y contemplando el reciente rally, el mercado busca oportunidades en las acciones. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, advierte que después del rally reciente en Wall Street empiezan a aparecer algunas señales de euforia, métricas de posicionamiento más exigentes. De todas maneras, Waitzel cree que el mercado todavía puede seguir encontrando soporte mientras continúe una temporada de balances sólida y no haya un deterioro fuerte en la macro de EE.UU. “Hoy las ganancias corporativas siguen sorprendiendo positivamente y las grandes tecnológicas continúan liderando el crecimiento de utilidades del S&P 500”, afirmó Sin embargo, en lo inmediato y después de una suba tan fuerte, Waitzel remarca que es normal ver algo más de volatilidad o correcciones técnicas en el corto plazo, sobre todo considerando que la Fed mantiene un tono relativamente hawkish y las tasas largas siguen elevadas. Pese a ello, Waitzel resalta que estructuralmente sigue positivos en compañías de calidad y con capacidad de sostener crecimiento de ganancias. “Entre las acciones que más nos gustan seguimos destacando Microsoft y Meta dentro del segmento tecnológico, por posicionamiento en inteligencia artificial y generación de caja. También vemos valor en Visa, que sigue siendo una forma muy sólida de capturar crecimiento global del consumo digital con márgenes muy estables”, puntualizó. Finalmente, dentro de acciones de crecimiento, Waitzel remarcó a Mercado Libre por liderazgo en e-commerce y fintech en la región, además de Spotify, que según Waitzel, viene mostrando una mejora muy fuerte en rentabilidad y monetización de usuarios. Las ganancias en las acciones podrían mantener su racha alcista y por ello, Goldman Sachs mantiene su visión positiva con los papeles en Wall Street. Impulsado por pronósticos sólidos de crecimiento de ganancias por acción (EPS), Goldman Sachs mantiene su visión alcista, proyectando un ascenso del 12% a 7.600 en el S&P 500 este año, aunque con algunos baches en el camino. En Sailing Inversiones ven oportunidades concretas en tres sectores que el mercado está subvalorando. El primero es en acciones ligadas al sector tecnológico, aunque con una performance peor respecto de los demás papeles. Entre ellos destacaron a MercadoLibre, Adobe o Netflix. “Estos papeles vienen mostrando resultados trimestrales excelentes, pero sus acciones siguen muy lejos de sus máximos históricos. El mercado está confundiendo “riesgo de la inteligencia artificial” con “amenaza para estas empresas”, cuando en realidad es al revés: todas se están apoyando en la IA para crecer más rápido y además tienen datos propios que nadie más tiene. El pánico está creando una oportunidad”, consideraron. El segundo sector que ven valor los analistas de Sailing Inversiones es la banca de Estados Unidos. “Acciones como JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y sus pares están reportando ganancias récord mientras sus acciones tampoco llegaron a máximos. La volatilidad que genera la incertidumbre geopolítica es exactamente lo que les hace ganar dinero. Más movimiento en los mercados significa más negocios para ellos. Una paradoja que conviene aprovechar”, indicaron. Hasta comienzo de esta semana, el S&P500 había acumulado un rally de 6 semanas consecutivas. Según datos de la consultora internacional Carson, un rally de seis semanas consectivas podría seguir siendo alcista para las acciones en Wall Street. Luego de seis semanss consectivas de suba y de más del 10% de ganancia acumulada, en promedio el mercado suele subir 2,3% las próximas 4 semanas, a la vez que gana 1,9% en las próximas 12 semanas. Mirando a un año vista, el mercado suele subir un 17% adicional luego de la racha alcista reciente. Esto deja con potencial a los papeles en Wall Street aunque la selectividad termina siendo un factor clave. Finalmente, desde Sailing Inversiones ven valor en el sector energético, el cual funciona como una cobertura “Desde ExxonMobil hasta Vista Energy o YPF, estas empresas suben cuando sube la tensión geopolítica, porque cualquier conflicto en Medio Oriente pone en riesgo el precio del crudo. No es la apuesta principal de nuestra cartera, pero tampoco la cerraríamos: en un mundo con tanta incertidumbre, tener algo que funciona como paraguas cuando llueve es una decisión inteligente”, remarcaron. En cuanto a acciones, Tessio favorece compañías ligadas a infraestructura tecnológica y AI. “Las acciones de Nvidia y Microsoft me siguen pareciendo los grandes líderes estructurales del ciclo. También me gustan las acciones financieras de calidad como JPMorgan o Goldman Sachs, que se benefician de un escenario de tasas todavía relativamente altas y más actividad de mercado. Y en Latinoamérica sigo viendo valor en Mercado Libre y Nu Holdings, sobre todo después de algunas correcciones recientes”, comento.