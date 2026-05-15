El dólar cotiza a 17.32 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 15 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.59%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.36 pesos y un mínimo de 17.2 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.70%, pero en el último año acumula una caída de 8.47%, reflejando una tendencia anual a la baja pese al leve repunte reciente. En los últimos 10 días, el dólar comenzó con dos descensos, alternó luego bajas y alzas de forma casi rítmica y cerró con dos avances consecutivos. Balance general mixto, con impulso alcista al cierre. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.68%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Este es el segundo día consecutivo de incremento en su valor, lo que sugiere una recuperación en el mercado cambiario. La tendencia actual indica que la demanda por el Dólar está en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés por parte de los inversionistas o cambios en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.