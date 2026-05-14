Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), instrumentos financieros que cotizan en el mercado bursátil local y representan acciones o participaciones en fondos de inversión de empresas extranjeras que operan en mercados del exterior, son una opción de inversión que cada vez suman más adeptos. En un contexto donde la diversificación es la regla de oro, mayo de 2026 se perfila como un mes de oportunidades estratégicas para quienes buscan posicionarse en las empresas que lideran la innovación global operando íntegramente en moneda nacional. Para este informe, integramos la visión de los expertos de Inversiones Andinas, junto con las tesis de inversión de Criteria y las últimas novedades de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Tanto Criteria como Inversiones Andinas coinciden en que Microsoft y Berkshire Hathaway son activos esenciales para mayo de 2026, pero veámoslo en detalle porque las opciones de inversión son muchas más. El Portafolio de CEDEARs Criteria se sustenta en una estrategia de Quality Investing, señalando empresas de alta capitalización, flujos de caja previsibles y posiciones dominantes en sus respectivos mercados. Para mayo de 2026, su hoja de ruta se apoya en los siguientes pilares: Constituyen el núcleo de su recomendación tecnológica. Son activos que Criteria pondera por su capacidad de generación de valor recurrente y su resiliencia operativa. Seleccionada por su liderazgo en servicios digitales y una valoración técnica atractiva respecto a su potencial de crecimiento tras los últimos balances. Actúa como el ancla de estabilidad del portafolio, aportando una diversificación interna en sectores como seguros, energía y logística. Una apuesta por el sistema de pagos globales, destacada por su modelo de negocios escalable. Es la recomendación clave en donde se posiciona el sector de salud, lo que permite diversificar el riesgo fuera del ámbito estrictamente tecnológico. Activos de consumo masivo que Criteria considera para reducir la volatilidad total de la cartera, ofreciendo una dinámica defensiva. Desde Inversiones Andinas proponen para mayo una estrategia que combina dos ideas: aprovechar correcciones en acciones tecnológicas de calidad con buenos puntos de entrada, y sumar activos más defensivos que aporten estabilidad a la cartera. “Una combinación que permite capturar crecimiento sin descuidar la estabilidad del portafolio”, según Carroso y Marino, líderes del Grupo. Dentro de ese esquema, los analistas destacan tres papeles para seguir de cerca en mayo: “La corrección del 9% tras los resultados se explica por el aumento del CapEx proyectado (USD 125.000–145.000 M). Nuestra lectura: la inversión en infraestructura de IA es elevada, pero estratégica. La baja abre un punto de entrada más razonable“, explican. El argumento de Marino y Carroso es que “el papel cayó 6% por un CapEx 2026 mayor al esperado (USD 190.000 M vs. 154.600 M) y una guía de ingresos algo más moderada”. “Aun así, la tesis de largo plazo sigue firme: liderazgo en cloud, IA y productividad”, destacan. Con el primer balance bajo Greg Abel como CEO, se destacan la utilidad neta de USD 10.100 M (más del doble vs. Q1 2025), ganancias operativas de USD 11.350 M (+18%) y la caja récord de USD 397.400 M. “La transición luce ordenada y la tesis intacta: calidad operativa, disciplina de capital y resiliencia. La caja récord le da capacidad para aprovechar correcciones del mercado”, afirman. la Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la llegada de nuevos instrumentos emitidos por Banco Comafi. Esta expansión permite a los inversores locales acceder a sectores de vanguardia como la ciberseguridad, el uranio y la infraestructura para IA. Líder global en ciberseguridad basada en la nube y protección de terminales. Un activo clave para carteras tecnológicas agresivas. Proveedor fundamental de infraestructura de red para centros de datos y computación en la nube, impulsado por el auge de la IA. Uno de los REITs (Real Estate Investment Trust) más sólidos del mundo. Es famoso por su política de pago de dividendos mensuales. La mayor empresa de uranio que cotiza en bolsa. Ofrece exposición directa al renacimiento de la energía nuclear a nivel global. Especialista en infraestructura de Gas Natural Licuado (GNL), clave para la transición energética y la seguridad del suministro en Europa. Gigante en soluciones de almacenamiento y memoria flash, beneficiado por el incremento masivo en el procesamiento de datos. Una de las mayores empresas independientes de exploración y producción de petróleo y gas del mundo. La empresa de servicios públicos más grande del mundo y líder absoluto en generación de energía solar y eólica. Líder en tecnología financiera y procesamiento de pagos, situándose en la intersección entre el consumo y la tecnología. Plataforma de telemedicina de rápido crecimiento que está transformando el acceso a servicios de salud. El mayor productor de tierras raras fuera de China, esenciales para motores de vehículos eléctricos y tecnología militar. Infraestructura de computación en la nube optimizada para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial. Enfoque en tecnología de drones y redes inalámbricas privadas para infraestructuras industriales y gubernamentales críticas.