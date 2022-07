Intervino fuerte el BCRA en mercados hostiles por la falta de señales oficiales

La fuerte tensión política que desató la salida de Martín Guzmán impactó de lleno en todo el frente financiero. A la presión cambiaria que quedó reflejada en la disparada de las cotizaciones alternativas del dólar se sumaron fuertes pérdidas en el mercado de bonos, lo que forzó al Banco Central a intervenir con venta de dólares en el mercado de cambios y a acelerar el ritmo de emisión para comprar bonos del Tesoro.

En una reunión que mantuvieron este mediodía, Miguel Pesce le había ratificado a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, que el Banco Central continuaría dando soporte al precio de los bonos del Tesoro . De hecho, así lo reflejó un comunicado de la autoridad monetaria posterior al encuentro.

Pero lo que no se informó, y que el mercado fue develando con el correr de las horas, fue que la autoridad monetaria emitió este lunes casi $ 280.000 millones para ese fin, un 7% de la base monetaria. Eso no impidió, sin embargo, que los bonos en pesos finalicen la rueda en rojo.

Con esta nueva emisión de moneda para "defender la curva de pesos", el mercado estima que el BCRA habría emitido ya $ 1 billón durante el último mes, equivalente a 25% de la base monetaria. Se suman a los de $ 377.000 millones que emitió por la vía de Adelantos Transitorios en junio.

Respecto a la fuerte aceleración de la emisión para comprar títulos de deuda del Tesoro, Francisco Ballester, director de MindY-Economics, explicó que el BCRA no tiene límites institucionales ni hay topes definidos en el acuerdo con el FMI . La Carta Orgánica, recordó, limita el financiamiento directo vía Adelantos Transitorios y Giros de Utilidades, pero no la cantidad de títulos del Tesoro que puede tener el BCRA.

Consultado respecto de cuándo cree que se verá la presión inflacionaria que ejerza esta montaña de pesos emitidos en el último mes, indicó que "no es fácil saber con precisión, pero con expectativas que están muy desancladas el efecto va a ser más rápido que en situaciones normales , en los que los efectos se ven en seis meses o más. Hoy creo que se puede ver más rápido. Además, hay que estar atentos al efecto sobre la demanda de pesos", opinó.

A esta aceleración de la emisión para comprar deuda del Tesoro y su efecto inflacionario se refirió también Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio. "Sin un plan coherente, la inflación de julio estará cerca del 10%", advirtió en redes sociales el legislador.

El BCRA lleva comprados $220 mil millones de bonos del Tesoro en el día de hoy. Es el 6% de la base monetaria, tan sólo en un día. Sin un plan coherente, la inflación de julio estará cerca del 10%. https://t.co/LKFoNUl33b — Luciano Laspina (@LaspinaL) July 4, 2022

Ventas de reservas

No fue la única intervención del BCRA para intentar amortiguar el impacto de la salida de Guzmán. También se vio forzado a vender otros u$s 98 millones de sus reservas, por lo que el saldo acumulado de ventas en las dos primeras ruedas del mes es de u$s 290 millones.

El Central revierte así la tendencia positiva que había encadenado en las últimas cuatro jornadas de junio, en las que en medio de un inusual sprint final, solo posible por el último endurecimiento del cepo cambiario, acumuló u$s 1500 millones con los que logró cumplir la meta de reservas del acuerdo con el FMI.