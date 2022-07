Mercados bajo fuego: se desplomaron los bonos y repuntaron los futuros del dólar

El mercado financiero local sintió este lunes las fuertes tensiones políticas y económicas que se desataron durante el fin de semana. Pero el impacto no se reflejó por complejo porque el mercado estadounidense estuvo cerrado por el feriado en ese país, debido a la celebración del Día de la Independencia.

Por lo tanto, los bonos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York estuvieron fuera de operaciones y la actividad bursátil argentina tuvo lugar únicamente en la plaza local, aunque con un volumen reducido debido a la falta de la referencia de Wall Street .

Dólar Batakis: el alarmante pronóstico de Emanuel Álvarez Agis, el ministro de Economía que no fue





El mercado local en general estuvo movilizado por la incertidumbre que se generó tras la reciente renuncia al Ministerio de Economía por parte de Martín Guzmán y la designación de su reemplazante, Silvina Batakis, que esta tarde tomó juramento y asumió formalmente el cargo.

repunte EN FUTUROS DEL DÓLAR



Los analistas de Portfolio Personal Manager afirmaron que la nueva ministra "no fue bien recibida por el mercado", en base a las variaciones negativas que se registraron en el mercado bursátil y, sobre todo, por las presiones cambiarias que se dieron este lunes, tanto en el mercado oficial como en los paralelos.

"En el mercado de futuros, la jornada fue inédita. A pesar del feriado afuera, el volumen operado en el segmento de futuros fue particularmente alto. Se operaron u$s 1.677 millones en Rofex y u$s 399,4 millones en MAE, totalizando u$s $2.076,4 millones entre ambos mercados ", señalaron.

Los analistas destacaron que "este fue el volumen operado diario más alto en la historia para un día feriado en Estados Unidos". A la vez, las tasas implícitas en los contratos de Rofex se dispararon entre 7 y 11 puntos porcentuales, "con e l Banco Central interviniendo fuertemente en gran parte de la curva de futuros ".

Acciones, en rojo



En renta variable, el índice S&P Merval finalizó la jornada este lunes con una baja del 1% en pesos. Medido en moneda estadounidense, el desplome fue de 11,2% debido a la escalada de la cotización del dólar contado con liquidación (CCL), que repuntó 11,5% para superar los 281 pesos.

La mayor parte del panel líder finalizó la sesión con variaciones negativas. Las principales caídas se dieron en el sector energético y bancario, con las bajas de Transportadora de Gas del Norte (-4,9%), Banco Macro (-4,2%), Transener (-4,1%) y BBVA Francés (-3,5%).

En este segmento, sólo seis empresas y de distintos rubros cerraron la jornada en verde. Las subas fueron lideradas por las acciones de Byma, que repuntaron 5%, seguidas por las de Sociedad Comercial del Plata (2,2%), Aluar (2,1%), Grupo Financiero Valores (1,9%), Telecom (0,6%) y Ternium (0,4%).

BONOS, EN BAJA



Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación local registraron importantes caídas este lunes. En los casos del AL30 y GD30, que son algunos de los de mayor volumen y usados como referencia para las cotizaciones financieras del dólar, cerraron la jornada con desplomes de 6,3% y 7,6% , respectivamente.

Por el mencionado feriado en Estados Unidos, los títulos bajo legislación de Nueva York no operaron este lunes y el riesgo país no registró movimientos. Este índice cerró la última rueda en 2374 puntos básicos, pero desde mañana podrán observarse los nuevos movimientos a partir de las variaciones de estos bonos.